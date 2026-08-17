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नोएडा: सातवीं मंजिल से गिरी 52 वर्षीय महिला, हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है.

सातवीं मंजिल से गिरी महिला
सातवीं मंजिल से गिरी महिला (concept image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 10:16 PM IST

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नोएडा: यूपी के नोएडा से एक हैरान करने वाली खबर समाने आई है. जहां दिल्ली की रहने वाली 52 वर्षीय महिला ने नोएडा के सेक्टर-78 स्थित एक हाईराइज सोसायटी की सातवीं मंजिल गिर गई. जिसके बाद उसे गंभीर हालत मे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक मौके से कोई पत्र बरामद नहीं हुआ है. जांच में सामने आया है कि महिला डिप्रेशन में थी. पुलिस ने बताया कि तीन दिन पहले दिल्ली से नोएडा बहन के घर रहने के लिए आई थी.

एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि महिला की पहचान प्रभजोत कौर उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी विकासपुरी दिल्ली के रूप में हुई है. सोमवार को पुलिस को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली कि सेक्टर-78 स्थित हाईराइज सोसायटी के सातवें फ्लोर से एक महिला नीचे गिर गई है.

पुलिस ने जब उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य घर पर थे, तब महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी. हालांकि पार्क जाने के बजाय वह सोसायटी की सातवीं मंजिल पर पहुंच गई और प्लास्टिक के स्टूल पर खड़े होकर नीचे छलांग लगा दी. महिला के नीचे गिरने की तेज आवाज सुनकर सोसायटी के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने बताया कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और उसके दो बच्चे गुडगांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं.

सेक्टर 113 थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि महिला की बहन के परिवार के सदस्यों के मुताबिक मृतका कई महीने से डिप्रेशन में थी. इसी वजह से परिवार के लोग उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाते रहते थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

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