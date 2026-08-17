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नोएडा: सातवीं मंजिल से गिरी 52 वर्षीय महिला, हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा: यूपी के नोएडा से एक हैरान करने वाली खबर समाने आई है. जहां दिल्ली की रहने वाली 52 वर्षीय महिला ने नोएडा के सेक्टर-78 स्थित एक हाईराइज सोसायटी की सातवीं मंजिल गिर गई. जिसके बाद उसे गंभीर हालत मे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक मौके से कोई पत्र बरामद नहीं हुआ है. जांच में सामने आया है कि महिला डिप्रेशन में थी. पुलिस ने बताया कि तीन दिन पहले दिल्ली से नोएडा बहन के घर रहने के लिए आई थी.



एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि महिला की पहचान प्रभजोत कौर उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी विकासपुरी दिल्ली के रूप में हुई है. सोमवार को पुलिस को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली कि सेक्टर-78 स्थित हाईराइज सोसायटी के सातवें फ्लोर से एक महिला नीचे गिर गई है.

पुलिस ने जब उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य घर पर थे, तब महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी. हालांकि पार्क जाने के बजाय वह सोसायटी की सातवीं मंजिल पर पहुंच गई और प्लास्टिक के स्टूल पर खड़े होकर नीचे छलांग लगा दी. महिला के नीचे गिरने की तेज आवाज सुनकर सोसायटी के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे.