बिहार के लोग हो जाएं सावधान..! 52 हजार ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द

बिहार में आप अगर लगातार परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. आगे पढ़ें पूरी खबर

DRIVING LICENSE CANCELLED
Published : February 4, 2026 at 1:09 PM IST

पटना : बिहार में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इस संबंध में सभी जिलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश : आरिफ अहसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, ईएसआई और आरटीए सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रस्तावित कैशलेस उपचार योजना, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पेंडेंसी, पीएम ई-ड्राइव चार्जिंग स्टेशन, परमिट लंबित मामले तथा हेलमेट और सीटबेल्ट जांच अभियान की समीक्षा की गई.

Transport Department bihar
बैठक करते परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन (ETV Bharat)

''मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं का कड़ाई से पालन कराया जाए. जिन वाहन चालकों द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन अथवा रद्दीकरण की प्रक्रिया तेज की जाए. पुलिस और यातायात विभाग से प्राप्त अनुशंसा सूची पर त्वरित कार्रवाई की जाए.''- आरिफ अहसन, राज्य परिवहन आयुक्त

52 हजार मामलों में कार्रवाई : परिवहन विभाग के अनुसार पुलिस एवं यातायात शाखा से मिली अनुशंसाओं के आधार पर करीब 52 हजार मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई प्रस्तावित है. इनमें पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से सबसे अधिक मामलों की सूची प्राप्त हुई है. विभाग इन मामलों को प्राथमिकता सूची में रखकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा.

पूरी प्रक्रिया होगी पारदर्शी : आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के निबंधन नंबर अखबारों में प्रकाशित कर आम सूचना जारी की जाए. इसके साथ ही संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा. विधिसम्मत सुनवाई के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत रहे.

Transport Department bihar
निर्देश देते परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन (ETV Bharat)

'किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं' : बैठक में सबका सम्मान जीवन आसान, सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत परिवहन सेवाओं को आम जनता तक समयबद्ध और निर्बाध रूप से पहुंचाने पर भी जोर दिया गया. आयुक्त ने साफ कहा कि परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

'सख्त कार्रवाई से व्यवस्था होगी मजबूत' : ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन से जुड़े लंबित मामलों पर भी नाराजगी जताते हुए आरिफ अहसन ने निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाए. प्रिंटिंग और डिस्पैच प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा गया है. परिवहन विभाग का मानना है कि सख्त कार्रवाई से सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

