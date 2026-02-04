ETV Bharat / state

बिहार के लोग हो जाएं सावधान..! 52 हजार ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द

पटना : बिहार में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इस संबंध में सभी जिलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश : आरिफ अहसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, ईएसआई और आरटीए सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रस्तावित कैशलेस उपचार योजना, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पेंडेंसी, पीएम ई-ड्राइव चार्जिंग स्टेशन, परमिट लंबित मामले तथा हेलमेट और सीटबेल्ट जांच अभियान की समीक्षा की गई.

बैठक करते परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन (ETV Bharat)

''मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं का कड़ाई से पालन कराया जाए. जिन वाहन चालकों द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन अथवा रद्दीकरण की प्रक्रिया तेज की जाए. पुलिस और यातायात विभाग से प्राप्त अनुशंसा सूची पर त्वरित कार्रवाई की जाए.''- आरिफ अहसन, राज्य परिवहन आयुक्त

52 हजार मामलों में कार्रवाई : परिवहन विभाग के अनुसार पुलिस एवं यातायात शाखा से मिली अनुशंसाओं के आधार पर करीब 52 हजार मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई प्रस्तावित है. इनमें पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से सबसे अधिक मामलों की सूची प्राप्त हुई है. विभाग इन मामलों को प्राथमिकता सूची में रखकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा.