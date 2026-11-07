उत्तर प्रदेश में 52 पीसीएस अधिकारियों को चयन वेतनमान में पदोन्नति, आदेश जारी
नियुक्ति विभाग ने शासनादेश जारी किया गया है. विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल ने अधिकारियों को पदोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:33 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 52 अधिकारियों को चयन वेतनमान में पदोन्नति प्रदान की है. नियुक्ति विभाग की ओर से 7 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है. विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल ने अधिकारियों को पदोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की है.
शासनादेश के मुताबिक इन अधिकारियों को वेतन बैंड-3 के तहत 15,600-39,100 रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 6,600 रुपये (लेवल-11) से बढ़ाकर ग्रेड पे 7,600 रुपये (लेवल-12) में पदोन्नति दी गई है. पदोन्नति का लाभ वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होगा.
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में जिलों में तैनात अपर जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरणों के सचिव, अपर आयुक्त, नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारी शामिल हैं. इनमें 2012, 2013 और 2014 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. शासन ने संबंधित विभागों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश की प्रति भेजकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की सूची और वर्तमान तैनाती
-सुशील प्रताप सिंह (2012), सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
-रजनीश कुमार मिश्रा (2012), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), शाहजहांपुर
-हिमांशु कुमार गुप्ता (2013), सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली
-राजेश कुमार यादव-I (2013), अपर आयुक्त, देवीपाटन मंडल, गोंडा
-जुबेर बेग (2013), अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), आगरा
-अमित कुमार भट्ट (2013), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अयोध्या. अतिरिक्त प्रभार अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), अयोध्या.
-ममता मालवीय (2013), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुरादाबाद.
-राहुल यादव (2013), प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर
-विनीत कुमार सिंह (2013), सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज
-अभिषेक कुमार सिंह (2013), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बुलंदशहर
-सुखवीर सिंह (2013), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), महोबा
-रामजी मिश्रा (2013) – अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखनऊ
-शिव प्रताप शुक्ला (2013), विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, लखनऊ
-वंदना त्रिवेदी (2013), उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ
-त्रिभुवन (2013), अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।
-सृष्टि धवन (2013), उप निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ
-सुरेंद्र प्रसाद यादव (2013), अपर आयुक्त, बस्ती मंडल, बस्ती
-पूजा मिश्रा (2013), अतिरिक्त मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लखनऊ
-धीरेंद्र प्रताप (2013), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा
-सुनील कुमार पटेल (2013), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर
-रत्न प्रिया (2013), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सुल्तानपुर
-मुहम्मद मौइजुल इस्लाम (2013), प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ
-अमिताभ यादव (2013), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उन्नाव
-माया शंकर यादव (2013), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बांदा
-गरिमा सिंह (2013), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अमरोहा
-राजेश कुमार पंचम (2013), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), चंदौली
-अमित कुमार-II (2013), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली
-अभिनव रंजन श्रीवास्तव (2014), विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, लखनऊ
-दिनेश (2014), अपर जिलाधिकारी (नगर), अयोध्या
-गौरव श्रीवास्तव (2014), विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, लखनऊ
-सूर्यकांत त्रिपाठी (2014), अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), महोबा
-शशि भूषण राय (2014), अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली
-दीपाली भार्गव (2014), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरदोई
-विनय कुमार सिंह-II (2014), अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल एवं कानून व्यवस्था), वाराणसी
-अभय कुमार पांडेय-II (2014), सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
-अमित कुमार (2014), कुल सचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर नगर
-विवेक चतुर्वेदी (2014), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कानपुर नगर
-सुनील कुमार यादव (2014), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), फतेहपुर
-ज्योत्सना यादव (2014), कुल सचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
-शिशिर कुमार (2014), अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा
-पूर्णिमा सिंह (2014), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बरेली
-देवेंद्र प्रताप सिंह-II (2014), सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
-वंदिता श्रीवास्तव-II (2014), उप निदेशक (प्रशासन), उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
-प्रतिपाल चौहान (2014), अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल, मीरजापुर
-मीनू राणा (2014), अपर आयुक्त, देवीपाटन मंडल, गोंडा
-विकास कुमार सिंह (2014), प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ
-राजेश कुमार यादव-II (2014), प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ
-महेंद्र पाल सिंह-II (2014), अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी), लखनऊ
-प्रदीप कुमार-II (2014), उप निदेशक, पशुपालन निदेशालय, लखनऊ
-सुमनंद सुधाकरन (2014), अपर आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी
-प्रदीप वर्मा (2014), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ
-ललित कुमार (2014), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), श्रावस्ती