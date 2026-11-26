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52 किलो चांदी और 3 लाख कैश लग्जरी कार से जब्त, महासमुंद के पलसापाली चेकपोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई

52 किलो चांदी और 3 लाख कैश जब्त ( ETV Bharat )

महासमुंद: अवैध परिवहन और संदिग्ध संपत्तियों की जब्ती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसना पुलिस को बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने स्टेट हाइवे चेकपोस्ट पलसापाली नाका कार से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण, बर्तन, मूर्तियां, चांदी जैसी सिल्लियां और नकदी बरामद की. जब्त सामग्री और वाहन की कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 3 लाख 39 हजार 800 रुपये है.

चेकपोस्ट पर 52 किलो चांदी और 3 लाख की नकदी जब्त दरअसल, 26 नवंबर को पलसापाली अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान सफेद रंग की मारुति सुजुकी विक्टोरियस कार को रोककर तलाशी ली गई. कार में उमेश कंसारी निवासी गोबरानवापारा, जिला रायपुर और रोशन कुमार साहू निवासी ग्राम बेलटूकरी, थाना राजिम, जिला गरियाबंद सवार थे. तलाशी के दौरान कार की डिग्गी और सीट में रखे छह काले बैग मिले. इनमें प्लास्टिक के डिब्बों में रखे विभिन्न प्रकार के चांदी के आभूषण, पायल, बिछिया, अंगूठी, चेन, कड़ा, ब्रेसलेट, करधन, बर्तन, मूर्तियां और छह नग चांदी जैसी सिल्लियां बरामद हुईं.