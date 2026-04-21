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​पुष्कर में आस्था का महासंगम: 52 घाटों पर महाआरती के साथ 'शत गायत्री महायज्ञ' संपन्न

अजमेर : तीर्थ नगरी पुष्कर में 43 दिन शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होने के बाद पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर सोमवार देर शाम को महाआरती का आयोजन हुआ. इससे पहले जयपुर घाट पर महायज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ तीर्थ गुरु पुष्कराज की पूजा अर्चना की और दुग्ध अभिषेक किया. सरोवर के सभी 52 घाटों पर एक साथ महाआरती शुरू हुई, तो पूरा आकाश वैदिक मंत्रों और शंखध्वनि से गुंजायमान हो उठा. इस अनूठे और अद्भुत दिव्या नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी 52 घाटों पर पहुंचे.

​अध्यात्म की ऊर्जा से सराबोर हुई तीर्थ नगरी : ​महायज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए इस 43 दिवसीय अनुष्ठान ने पुष्कर में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया है. महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जयपुर घाट पर विशेष पूजा-अर्चना की गई. स्वामी प्रखर महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीर्थ गुरु पुष्करराज का दुग्धाभिषेक किया. ​प्रभारी अरुण पाराशर के अनुसार, इस महायज्ञ की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित सुनील दीक्षित ने ही इस महायज्ञ की पूर्णाहुति भी संपन्न कराई है. इस अद्भुत महा आरती में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज भी शामिल हुए. महा आरती के बाद स्वामी प्रखर महाराज के साथ सरोवर की परिक्रमा भी की गई.