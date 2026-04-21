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​पुष्कर में आस्था का महासंगम: 52 घाटों पर महाआरती के साथ 'शत गायत्री महायज्ञ' संपन्न

​पुष्कर में 43 दिवसीय 'शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ' की भव्य पूर्णाहुति हुई.इस अवसर पर 52 घाटों पर एक साथ महाआरती हुई.

भक्ति के रंग में डूबी तीर्थ नगरी
भक्ति के रंग में डूबी तीर्थ नगरी (फोटो ईटीवी भारत पुष्कर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 8:23 AM IST

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अजमेर : तीर्थ नगरी पुष्कर में 43 दिन शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होने के बाद पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर सोमवार देर शाम को महाआरती का आयोजन हुआ. इससे पहले जयपुर घाट पर महायज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ तीर्थ गुरु पुष्कराज की पूजा अर्चना की और दुग्ध अभिषेक किया. सरोवर के सभी 52 घाटों पर एक साथ महाआरती शुरू हुई, तो पूरा आकाश वैदिक मंत्रों और शंखध्वनि से गुंजायमान हो उठा. इस अनूठे और अद्भुत दिव्या नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी 52 घाटों पर पहुंचे.

​अध्यात्म की ऊर्जा से सराबोर हुई तीर्थ नगरी : ​महायज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए इस 43 दिवसीय अनुष्ठान ने पुष्कर में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया है. महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जयपुर घाट पर विशेष पूजा-अर्चना की गई. स्वामी प्रखर महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीर्थ गुरु पुष्करराज का दुग्धाभिषेक किया. ​प्रभारी अरुण पाराशर के अनुसार, इस महायज्ञ की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित सुनील दीक्षित ने ही इस महायज्ञ की पूर्णाहुति भी संपन्न कराई है. इस अद्भुत महा आरती में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज भी शामिल हुए. महा आरती के बाद स्वामी प्रखर महाराज के साथ सरोवर की परिक्रमा भी की गई.

43 दिन के शत गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति (वीडियो ईटीवी भारत पुष्कर)

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​52 घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा
​52 घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा (फोटो ईटीवी भारत पुष्कर)

महाआरती का आयोजन: तीर्थ पुरोहित पंडित हरि भाई पाराशर ने बताया कि पुष्कर के इतिहास में यह पहली बार है जब सभी 52 घाटों पर एक साथ दुग्धाभिषेक और महाआरती का ऐसा भव्य आयोजन हुआ हो. पुष्कर के सभी विप्र जनों ने महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज से आग्रह किया है कि इस तरह का महायज्ञ भविष्य में पुष्कर में और होना चाहिए. स्वामी प्रखर महाराज ने भी निकट भविष्य में पुष्कर में महायज्ञ करने की घोषणा की है. 43 दिनों तक चले इस अनुष्ठान ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश-विदेश से आए तीर्थयात्रियों के मन में भी एक अमिट आध्यात्मिक छाप छोड़ी है.

पुष्कर 52 घाट महाआरती
पुष्कर 52 घाट महाआरती (फोटो ईटीवी भारत पुष्कर)

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