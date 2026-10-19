भरतपुर में 52 फीट ऊंचे रावण की आंखों से निकलेंगे शोले, मुंह-नाभि से आतिशबाजी, कुंभकर्ण-मेघनाद के पुतले भी खास
भरतपुर में इस बार दशहरा उत्सव में विशालकाय पुतलों के साथ विशेष आतिशबाजी और राम बारात का संगम देखने को मिलेगा.
Published : October 19, 2026 at 2:37 PM IST
भरतपुर: दशहरा उत्सव पर भरतपुर में इस बार रावण दहन खास आकर्षणों के साथ होगा. शहर में 52 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा, जिसकी आंखों से आग के शोले निकलेंगे और मुंह व नाभि से आतिशबाजी होगी. वहीं, 41 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 35 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतले भी उत्सव का रोमांच बढ़ाएंगे. रावण दहन से पहले शहर में राम बारात निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमानजी के स्वरूपों के साथ वानर दल तथा बैंड की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी.
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. अरविंद चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार कराए जा रहे हैं. तीनों पुतलों को विशेष आतिशबाजी से सजाया जाएगा, ताकि दहन के दौरान दर्शकों को आकर्षक दृश्य देखने को मिल सकें.
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आंखों से शोले, मुंह और नाभि से आतिशबाजी: डॉ. अरविंद ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 52 फीट ऊंचा बनाया जाएगा. इसकी खासियत यह होगी कि दहन के दौरान रावण की दोनों आंखों से आग के शोले निकलेंगे. मुंह और नाभि से आतिशबाजी होगी, जबकि पुतले के भीतर करीब 200 पटाखों की व्यवस्था की जाएगी. रावण के पुतले को तैयार करने पर अनुमानित 99 हजार रुपए खर्च होंगे. इसी तरह कुंभकर्ण का पुतला 41 फीट ऊंचा होगा. इसमें भी रावण की तर्ज पर आतिशबाजी की विशेष व्यवस्था की जाएगी. इसके निर्माण पर करीब 90 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है. वहीं, मेघनाद का पुतला 35 फीट ऊंचा बनाया जाएगा. इसमें भी पटाखों और आतिशबाजी के जरिए दहन को आकर्षक बनाने की तैयारी है. इसके निर्माण की अनुमानित लागत 92 हजार रुपए बताई गई है. तीनों पुतलों के निर्माण पर कुल अनुमानित खर्च 2 लाख 81 हजार रुपए होगा.
राम बारात में राम-सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप: रावण दहन से पहले राम बारात निकाली जाएगी. यह बारात पशुपालन विभाग कार्यालय से रवाना होकर रावण दहन स्थल तक पहुंचेगी. इसमें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के स्वरूपों के साथ हनुमानजी तथा दो वानर शामिल होंगे. बारात में 20 सदस्यीय बैंड भी रहेगा, जो पूरे आयोजन को उत्सवी माहौल देगा. शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने वाली राम बारात में धार्मिक पात्रों के स्वरूप, बैंड की प्रस्तुति और सजीव झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी. राम बारात के जरिए भगवान राम की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया जाएगा.
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फतेहपुर सीकरी में तैयार हो रहे पुतले: डॉ. चौधरी ने बताया कि तीनों पुतलों को तैयार करने का कार्य फतेहपुर सीकरी में किया जा रहा है. तैयार होते ही उन्हें भरतपुर लाकर निर्धारित स्थल जसवंत प्रदर्शनी मेला परिसर ग्राउंड पर स्थापित किया जाएगा. इस बार दशहरा उत्सव में विशालकाय पुतलों के साथ विशेष आतिशबाजी और राम बारात का संगम देखने को मिलेगा. आयोजन में रावण दहन के दौरान निकलने वाले आग के शोले और आतिशबाजी जहां लोगों के लिए खास आकर्षण होंगे.