ETV Bharat / state

भरतपुर में 52 फीट ऊंचे रावण की आंखों से निकलेंगे शोले, मुंह-नाभि से आतिशबाजी, कुंभकर्ण-मेघनाद के पुतले भी खास

जसवंत प्रदर्शनी स्थित मेला मैदान ( ETV Bharat Bharatur )

भरतपुर: दशहरा उत्सव पर भरतपुर में इस बार रावण दहन खास आकर्षणों के साथ होगा. शहर में 52 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा, जिसकी आंखों से आग के शोले निकलेंगे और मुंह व नाभि से आतिशबाजी होगी. वहीं, 41 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 35 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतले भी उत्सव का रोमांच बढ़ाएंगे. रावण दहन से पहले शहर में राम बारात निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमानजी के स्वरूपों के साथ वानर दल तथा बैंड की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी.

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. अरविंद चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार कराए जा रहे हैं. तीनों पुतलों को विशेष आतिशबाजी से सजाया जाएगा, ताकि दहन के दौरान दर्शकों को आकर्षक दृश्य देखने को मिल सकें.