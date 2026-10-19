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नवरात्रि में 52 पुलिस निरीक्षकों को मिला तोहफा, राजस्थान पुलिस सेवा में हुआ प्रमोशन

जयपुर पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: पुलिस कल्याण की दिशा में नियमित पदोन्नति की दृष्टि से डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की पहल पर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं. इसी कड़ी में नवरात्रि में दुर्गाष्टमी के मौके पर राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2026-27 की रिक्तियों के विरुद्ध 52 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत किया है.

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अंतर्गत गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की 18 सितंबर 2026 की बैठक की अभिशंषाओं के आधार पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार यह पदोन्नति दी गई है.