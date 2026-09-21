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जयपुर में 3 अक्टूबर से 51वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 925 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

चैंपियनशिप में करीब 715 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि आर्टिस्टिक सोलो, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक योग और फ्री फ्लो योग स्पर्धाओं में करीब 210 खिलाड़ी भाग लेंगे.

Kataria and office bearers sharing details about the event.
आयोजन की जानकारी देते हुए कटारिया एवं पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 5:01 PM IST

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जयपुर: योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 3 से 6 अक्टूबर तक जयपुर में होगी. इसमें 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 925 खिलाड़ी भाग लेंगे. इसके अलावा 200 से अधिक राष्ट्रीय रेफरी, तकनीकी अधिकारी और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे.

योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के महासचिव एवं योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉ. अभिनव जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता जयपुर योग लीग की ओर से योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सहयोग से होगी. पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया आयोजन समिति के संरक्षक होंगे. आयोजन समिति के संयोजक अनिल व्यास और एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. शेर सिंह समेत तकनीकी अधिकारी, स्वयंसेवक एवं आयोजन समिति के सदस्य तैयारियों में जुटे हैं.

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छह श्रेणियों में मुकाबले: कटारिया ने बताया कि राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में करीब 715 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि आर्टिस्टिक सोलो, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक योग और फ्री फ्लो योग स्पर्धाओं में करीब 210 खिलाड़ी भाग लेंगे. खिलाड़ी योगासन में तकनीक, लचीलापन, शक्ति, संतुलन, एकाग्रता और कलात्मक प्रस्तुति का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता में राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स, आर्टिस्टिक सोलो, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक योग, फ्री फ्लो योग और प्रोफेशनल वूमेन योग की छह श्रेणियों में मुकाबले होंगे. राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं के अलग-अलग आयु वर्ग रखे गए.

3 अक्टूबर को उद्घाटन: राष्ट्रीय रेफरी एवं तकनीकी अधिकारियों की बैठक 2 अक्टूबर को होगी. इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा. मुख्य योगासन प्रतियोगिता 3 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी. 4 और 5 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक मुकाबले होंगे. योग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आमसभा 3 अक्टूबर को होगी. इसमें संबद्ध राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे.

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योगासन प्रीमियर लीग की तैयारी: डॉ. जोशी ने बताया कि योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से योगासन प्रीमियर लीग (YPL) शुरू करने की दिशा में काम हो रहा है. फ्रेंचाइजी आधारित लीग का उद्देश्य योगासन खिलाड़ियों को आधुनिक, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रोफेशनल मंच उपलब्ध कराना है. योग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुई थी. फेडरेशन पांच दशक से अधिक समय से देश में योगासन को खेल के रूप में बढ़ावा दे रही है. अब तक 50 राष्ट्रीय योग खेल प्रतियोगिताएं करा चुकी हैं. 50वीं गोल्डन जुबली सीनियर राष्ट्रीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में मैसूर और 50वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिसंबर 2025 में रांची में हुई थी.

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