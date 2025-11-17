ETV Bharat / state

अटलपुरम टाउनशिप फेस-टू; मिल रहे 518 प्लॉट, इस तिथि से शुरू होगी बुकिंग, ऐसे करें आवेदन

आवेदन की संख्या को देखते हुए आवासीय भूखंड के लिए लॉटरी निकाली गई. लॉटरी से सेक्टर-एक के 322 में से 283 आवासीय भूखंडों का आवंटन 29 सितंबर 2025 को किया गया. इसके बाद फेस वन में सेक्टर-दो और सेक्टर-तीन के 374 आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए. जिसमें 783 आवेदन आए हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री नए शहर विस्तारीकरण योजना के तहत एडीए ने ग्वालियर रोड पर गांव ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर जमीन पर अटलपुरम टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई. यह टाउनशिप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विकसित की जाएगी. पांच अगस्त 2025 को सीएम योगी ने कमिश्नरी सभागार में अटलपुरम टाउनशिप की लॉन्चिंग की थी, जिसमें अटलपुरम टाउनशिप के फेस वन में गरीब, अल्प व मध्यम आय वर्ग के साथ उच्च आय वर्ग के लोगों से सेक्टर एक के 322 आवासीय भूखंड के लिए आवेदन मांगे.

आगरा: ताजनगरी में सभी सुविधाओं से युक्त अपने आवास की चाहत रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है. आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) अपनी नई टाउनशिप ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई में विकसित अटल पुरम टाउनशिप के फेस-टू में सस्ते प्लॉट खरीदने का मौका दे रहा है. एडीए की ओर से अटल पुरम टाउनशिप के फेस-वन में दो दिसंबर को सेक्टर दो व तीन की लॉटरी निकाली जाएगी. मगर, इससे पहले ही 21 नवंबर से एडीए अब टाउनशिप फेस-टू के सेक्टर चार, पांच, छह व सात के 518 आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर देगा. आवासीय भूखंडों की दर 29500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. फेस-वन के सेक्टर एक, दो और तीन में आवेदकों की संख्या से एडीए अधिकारियों के चेहरे खिले हुए हैं.

बता दें कि, आगरा में 36 साल पहले 1989 में कालिंदी विहार और शास्त्रीपुरम कॉलोनी आवासीय योजना लॉन्च की गई थीं. एडीए ने इसके बाद आगरा में कोई आवासीय नई टाउनशिप नहीं बनाई. करीब 36 साल बाद अब एडीए ने ग्वालियर रोड पर अटलपुरम आवासीय टाउनशिप लॉन्च की है. जो करीब 138.53 हेक्टेयर में विकसित हो रही है. इसके विस्तार को लेकर भी एडीए चर्चा कर रहा है. अटलपुरम टाउनशिप में 4087 प्लॉट हैं. जिसमें HIG, MIG, LIG, EWS और ग्रुप हाउसिंग भी शामिल है.

अटलपुरम टाउनशिप योजना (Photo Credit : ETV Bharat)



कीमत 29500 रुपये वर्ग मीटर: एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि अटलपुरम टाउनशिप तीन फेज में विकसित होनी है. फेज वन की लॉन्चिंग से पहले आवासीय भूखंडों की कीमत 29500 रुपये वर्ग मीटर तय की गई है. अटलपुरम टाउनशिप में आवासीय भूखंड आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. जिससे आवेदक घर बैठे अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन www.adaagra.org.in और https://janhit.upda.in से आवासीय भूखंड का पंजीकरण करा सकते हैं. जिसका ब्रोशर 1100 रुपये का है.

भूखंडों की स्थिति (Photo Credit : ETV Bharat)

आवेदन के बाद लॉटरी से आवासीय भूखंड का आवंटन हो रहा है. आवासीय भूखंड के साथ ही इस टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन की कीमत 44000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन की कीमत 59000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है. एडीए की मंशा इस टाउनशिप से लोगों को सस्ता और सुलभ आवास या भूखंड मुहैया करना है.

नियम और शर्तें (Photo Credit : ETV Bharat)



एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि फेस-वन में सेक्टर दो व तीन के 374 भूखंडों के लिए अब तक 783 आवेदन आए हैं. मंगलवार को आवेदकों की सूची 17 नवंबर जारी की जाएगी. जिन आवेदन पत्र में त्रुटि हैं, उनमें सुधार का समय 24 नवंबर तक रहेगा. जो आवेदक त्रुटि सुधार नहीं करेगा. उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा.

भूखंडों की संख्या (Photo Credit : ETV Bharat)

इसके बाद इन 374 आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए सूर सदन सभागार में 2 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी. मगर, फेस-टू के सेक्टर चार, पांच, छह व सात के आवासीय भूखंडों की आनलाइन बुकिंग 21 नवंबर से शुरू हो जाएगी. 22 दिसंबर तक आवासीय भूखंडों की बुकिंग के लिए आवेदन किए जा सकेंगे. इसके बाद इन आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी.

