लखनऊ में 5148 करोड़ से विकास करेगा LDA; 200 करोड़ से बनेंगे 848 भवन, मिलेंगी यह खास सुविधाएं

लखनऊ में 5148 करोड़ से विकास करेगा LDA; 200 करोड़ से बनेंगे 848 भवन, मिलेंगी यह खास सुविधाएं
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शारदा नगर विस्तार योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लांच की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 9:33 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण इस वित्तीय वर्ष में 5148 करोड़ रुपये से शहर में आवासीय योजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विकास एवं सौंदर्यीकरण आदि के कार्यों को गति देगा. मंडलायुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को पारिजात सभागार में प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक हुई. इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट को मंजूरी मिल गई है. इसमें शारदा नगर विस्तार योजना में अफार्डेबल हाउसिंग स्कीम भी शामिल है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से 848 बजट फ्रेंडली भवन विकसित किये जाएंगे.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम नागरिकों के लिए बजट फ्रेंडली आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे. इसके अनुपालन में शारदा नगर विस्तार योजना में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लांच की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इसके निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी के पास 12,494 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है. योजना में 12 मंजिल के चार टाॅवरों में कुल 848 फ्लैट्स निर्मित किये जाएंगे. इसमें 01 बीएचके के 156 फ्लैट होंगे, प्रत्येक फ्लैट लगभग 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा. इसी तरह 02 बीएचके के 692 फ्लैट्स 55 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे. योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, स्टिल्ट पार्किंग, लिफ्ट, पार्क, किड्स प्ले एरिया समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
उपाध्यक्ष ने बताया कि आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरूण विहार के लिए जमीन खरीदने एवं अर्जन की कार्यवाही के लिए 1,600 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. इससे शहर में नई आवासीय योजनाओं को धरातल पर उतारने और अधूरी योजनाओं को पूरा करने में बल मिलेगा. साथ ही शहर के विस्तार और निवेश के नये अवसर खुलेंगे. इसी तरह आवासीय योजनाओं में विकास एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 1,298 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है. वहीं, अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
👉लखनऊ विकास प्राधिकरण इस वित्तीय वर्ष में 5,148 करोड़ रूपये से शहर में आवासीय योजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विकास एवं सौंदर्यीकरण आदि के कार्यों को गति देगा।— Lucknow Development Authority (@LkoDevAuthority) March 20, 2026
👉मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में पारिजात सभागार में हुई प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक में वित्तीय वर्ष… pic.twitter.com/xasYqvY0S5
गोमती नगर विस्तार में सामुदायिक केंद्र : उन्होंने बताया कि गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को सामुदायिक केंद्र में बदलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है. इसके अलावा सेक्टर-6 में कुछ भूखंडों के सामने प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को घटाकर 9 मीटर करने तथा शेष भूमि को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए नियोजित करने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है.
पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेंट के दाम फ्रीज : उन्होंने बताया कि एलडीए ने गोमती नगर स्थित पारिजात अपार्टमेंट और पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत को 01 वर्ष के लिए फ्रीज कर दिया है. इससे नये वित्तीय वर्ष में इन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और लोग पुरानी दरों पर भवन खरीद सकेंगे. इसके अलावा एलडीए से आवंटित इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्ति पर निर्माण के लिए नई भवन निर्माण उपविधि-2025 के नियम लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है.
👉प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के अंतर्गत नये भवनों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए मशीनरी पर होने वाले व्यय के लिए भी 2 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।— Lucknow Development Authority (@LkoDevAuthority) March 20, 2026
👉गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास… pic.twitter.com/YFlmiqTzWn
अनंत नगर के प्रभावितों को राहत : उन्होंने बताया कि एलडीए की अनंत नगर (मोहान रोड) आवासीय योजना से प्रभावित लोगों को एलडीए बड़ी राहत देने जा रहा है. योजना से आच्छादित ग्राम-कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर में कुछ लोगों द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से भवनों का निर्माण करा लिया गया था. योजना के विकास के दौरान प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया. अब प्राधिकरण उक्त भवनों में निवास करने वाले परिवारों को देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योेजना में निर्धारित नियम व शर्तों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा. बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गयी है.
ले-आउट संशोधन से विकास को गति : उन्होंने बताया कि सीजी सिटी, ऐशबाग योजना और रिफाह-ए-आम योजना के लेआउट (तलपट मानचित्र) में संशोधन और पुनर्नियोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है. वहीं, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप में एफएसआई के तहत बेचे गए भूखंडों के मानचित्रों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है. इसके अलावा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपास) में मानचित्र स्वीकृति शुल्क को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है. इसके अलावा उप्र शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है.
बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पीएन सिंह एवं पुष्कर शुक्ला समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.
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