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INSPIRE अवार्ड योजना में नया रिकाॅर्ड, आगरा में 5116 मेधावियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

INSPIRE अवार्ड योजना ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : भारत सरकार की देश में संचालित विज्ञान में नए इनोवेशन और आइडिया की बढ़ावा की पहल इंस्पायर अवॉर्ड योजना में मेधावी खूब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. आगरा की बात​ करें तो मेधावियों के सिर इसका क्रेज बढ़ चढ़ बोल रहा है. इस साल आगरा के 5116 मेधावियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जिससे आगरा मंडल में आगरा जिला टॉप पर है, जबकि यूपी में चौथा स्थान है. मेधावियों में बढ़ते क्रेज से आगरा का देश में 21वां स्थान हैं, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चेहरे खिले हुए हैं.









जिला समन्वयक विज्ञान क्लब डॉ. निखिल जैन ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) ने नवंबर, 2008 में इंस्पायर अवार्ड योजना का अनुमोदन किया. जिसकी औपचारिक शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2008 को की थी. उन्होंने कहा कि सन 2010 से नियमित और बड़े पैमाने पर देश में लागू किया.

जिले का नाम मेधावियों का रजिस्ट्रेशन लखनऊ 6681 लखीमपुर खीरी 5717 हरदोई 5607 आगरा 5116 बरेली 4865 उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति व नवाचार योजना है. जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों से विज्ञान पर आधारित मौलिक विचार और मॉडल आमंत्रित किए जाते हैं, जिन मेधावियों के प्रोजेक्ट चुने जाते हैं. उन्हें सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. पिछले साल की बात करें तो आगरा के 170 मेधावियों का चयन किया गया था. जिनके बैंक खातों में 10000-10000 रुपये आए थे, जिनसे मेधावियों ने अपने मॉडल बनाए हैं. जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे.



देश में फाइव टॉप राज्य प्रदेश का नाम मेधावियों का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश 188917 राजस्थान 144463 बिहार 102032 कर्नाटक 94842 छत्तीसगढ़ 81716