INSPIRE अवार्ड योजना में नया रिकाॅर्ड, आगरा में 5116 मेधावियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
जिला समन्वयक विज्ञान क्लब डॉ. निखिल जैन ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:36 PM IST
आगरा : भारत सरकार की देश में संचालित विज्ञान में नए इनोवेशन और आइडिया की बढ़ावा की पहल इंस्पायर अवॉर्ड योजना में मेधावी खूब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. आगरा की बात करें तो मेधावियों के सिर इसका क्रेज बढ़ चढ़ बोल रहा है. इस साल आगरा के 5116 मेधावियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जिससे आगरा मंडल में आगरा जिला टॉप पर है, जबकि यूपी में चौथा स्थान है. मेधावियों में बढ़ते क्रेज से आगरा का देश में 21वां स्थान हैं, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चेहरे खिले हुए हैं.
जिला समन्वयक विज्ञान क्लब डॉ. निखिल जैन ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) ने नवंबर, 2008 में इंस्पायर अवार्ड योजना का अनुमोदन किया. जिसकी औपचारिक शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2008 को की थी. उन्होंने कहा कि सन 2010 से नियमित और बड़े पैमाने पर देश में लागू किया.
|जिले का नाम
|मेधावियों का रजिस्ट्रेशन
|लखनऊ
|6681
|लखीमपुर खीरी
|5717
|हरदोई
|5607
|आगरा
|5116
|बरेली
|4865
उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति व नवाचार योजना है. जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों से विज्ञान पर आधारित मौलिक विचार और मॉडल आमंत्रित किए जाते हैं, जिन मेधावियों के प्रोजेक्ट चुने जाते हैं. उन्हें सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. पिछले साल की बात करें तो आगरा के 170 मेधावियों का चयन किया गया था. जिनके बैंक खातों में 10000-10000 रुपये आए थे, जिनसे मेधावियों ने अपने मॉडल बनाए हैं. जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे.
|देश में फाइव टॉप राज्य
|प्रदेश का नाम
|मेधावियों का रजिस्ट्रेशन
|उत्तर प्रदेश
|188917
|राजस्थान
|144463
|बिहार
|102032
|कर्नाटक
|94842
|छत्तीसगढ़
|81716
उन्होंने बताया कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में आगरा के 1030 विद्यालयों के 5116 मेधावी विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो पिछले साल के मुकाबले अधिक है. बीते साल आगरा के 4998 मेधावियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इस साल इस में मेधावियों में अच्छा क्रेज देखा गया, जिससे ही आगरा मंडल की बात करें तो आगरा जिला टॉप पर हैं. इसके साथ ही प्रदेश में आगरा जिले का चौथा स्थान हैं. इतना ही नहीं, इस बार मेधावियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में आगरा का 21वां स्थान है. जिसमें चयनित आइडिया पर मेधावी विद्यार्थियों को प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे.
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए जिले में मोटिवेटर डॉ. मनोज कुमार वार्ष्णेय को बनाया था. जनपदीय मोटिवेटर ने बताया कि इस योजना में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक, परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों के मेधावी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए मेधावियों को अपने नए नवाचार और नए आइडिया से रजिस्ट्रेशन कराना है. इस योजना में एक स्कूल से अधिकतम पांच मेधावी आइडिया अपलोड कर सकते हैं. इस साल सामूहिक प्रयास से 99 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों ने पंजीकरण किया.
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