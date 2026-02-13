दिल्ली को मिले 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य मंत्री ने मादीपुर में किया उद्घाटन
दिल्ली में अब कुल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 370 हो गई है.
Published : February 13, 2026 at 6:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज, 13 फरवरी को दिल्ली के मादीपुर में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की जनता को आज एक साथ 51 नव निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सौगात मिली. इस अवसर पर मादीपुर से विधायक कैलाश गंगवाल और हेल्थ डिपार्टमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
पूरी दिल्ली में 51 नए सेंटर्स के लॉन्च के साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर अब 370 हो गई है, जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बनने के सिर्फ एक साल के भीतर हासिल की गई. अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों ने इन सेंटर्स पर इलाज और जरूरी हेल्थकेयर सर्विस का फायदा उठाया है, जो स्थानीय स्तर की प्राइमरी हेल्थकेयर में लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.
उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की पहल प्राइमरी हेल्थ केयर को लोगों के और करीब लाने के लिए हमारी सरकार का विज़न है. मंत्री ने आगे कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि माताओं, बुज़ुर्गों और स्थानीय परिवारों को बेसिक मेडिकल केयर के लिए अस्पतालों तक जाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े, क्योंकि अब स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी सेवाएं उनके घर के आस-पड़ोस में ही मिल रही हैं.
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने आगे बताया कि ये सेंटर लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श, ज़रूरी दवाएं और 100 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर के लिए स्क्रीनिंग सर्विस, मां और बच्चे की हेल्थकेयर, मुफ्त टीकाकरण और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की सुविधा भी देते हैं. ये सर्विस बड़े सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करने में भी मदद कर रही हैं और साथ ही समय पर और उचित देखभाल भी सुनिश्चित कर रही हैं.
दिल्ली के मादीपुर में खुले नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डेडिकेटेड मैटरनिटी वार्ड भी बनाया गया है, जो राजधानी दिल्ली के अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विस्तार के लिए एक मॉडल का काम करेगा. सेंटर में मेडिटेशन और योग की सुविधा भी मौजूद है. साथ ही ट्रेंड योग इंस्ट्रक्टर प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और होलिस्टिक वेलबीइंग को बढ़ावा देने के लिए हफ़्ते में दो बार सेशन होंगे. मादीपुर सेंटर के लिए प्लान की गई अन्य सुविधाओं में TB केयर सर्विस, कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं. यह सुविधा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी, ताकि आस-पास के लोगों को आसानी से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी दिल्ली के पब्लिक हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने और प्राइमरी से लेकर एडवांस्ड इलाज की सुविधाओं तक एक इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज (IPHL) और क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स (CCB) को भी डेवलप किया जा रहा है.
मंत्री डॉ पंकज ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सस्ती और अच्छी हेल्थकेयर सेवाओं को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारा लक्ष्य पूरी दिल्ली में 1100 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय स्तर पर प्राइमरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले. उन्होंने कहा कि राजधानी के लोगों से दिल्ली सरकार की इन सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और अपने परिवारों और स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील की है, जिससे स्वस्थ दिल्ली के विजन को मजबूती मिलेगी.
