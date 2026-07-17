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आरजीएचएस में सख्ती: 3 महीने में 51 अस्पताल निलंबित, 24 पर 3 करोड़ का जुर्माना

आरजीएचएस में वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए तीन माह में 51 अस्पतालों को निलंबित कर सख्त कार्रवाई की है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 3:26 PM IST

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जयपुर: आरजीएचएस योजना में अनियमितताएं करने पर बीते तीन माह में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट कहा कि वित्त का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और फर्जी क्लेम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चिकित्सा विभाग ने आरजीएचएस योजना को लगातार मजबूत किया है. अनियमितताएं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

गायत्री राठौड़ ने बताया कि गत एक माह के दौरान ऑडिट के आधार पर 24 संबद्ध अस्पतालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल द्वारा प्रत्येक मामले में अस्पतालों की विस्तृत सुनवाई की गई. प्रस्तुत अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों का गहन परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया.

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अस्पताल की ये अनियमितताएं पाई गईं: राठौड़ ने बताया कि ऑडिट एवं जांच के दौरान कई गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं सामने आईं. इनमें दस्तावेजों की डुप्लीकेसी, आवश्यकता से अधिक जांचें कराना, अधिक भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ही पैकेज में सम्मिलित सेवाओं को अलग-अलग दिखाकर क्लेम प्रस्तुत करना, आवश्यक दस्तावेजों का अभाव तथा ओपीडी मरीजों को अनुचित रूप से आईपीडी में बदलकर क्लेम करना जैसी गंभीर अनियमितताएं शामिल हैं. इन अनियमितताओं के कारण योजना पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ने की पुष्टि होने पर नियमानुसार रिकवरी की कार्रवाई की गई.

ऑडिट प्रणाली को किया जाएगा और मजबूत: रिकवरी की कार्रवाई के दायरे में पारस जेके हॉस्पिटल (उदयपुर), जील हॉस्पिटल (डूंगरपुर), मार्बल सिटी हॉस्पिटल (अजमेर), मणिपाल हॉस्पिटल (जयपुर), सोनी हॉस्पिटल (जयपुर), इंडस हॉस्पिटल (जयपुर) सहित कुल 24 अस्पताल शामिल हैं. राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि योजना के संचालन में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राजकोष की एक-एक पाई पात्र लाभार्थियों के हित में ही व्यय हो, इसी उद्देश्य से ऑडिट प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. भविष्य में भी फर्जी बिलिंग, अनियमित क्लेम, प्रक्रियागत उल्लंघन या वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

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