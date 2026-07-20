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उत्तराखंड में कई जगहों पर होगा हेलीपैड का निर्माण, तमाम विकास योजनाओं के लिए 51 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( फोटो सोर्स- CMOUK )