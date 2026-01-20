ETV Bharat / state

गोरखपुर में सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 51 जोड़े, वर-वधू ने लिये सात फेरे

फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मोदी ने बताया कि वर-वधू को जरूरत के सामानों को भी मुहैया कराया गया.

गोरखपुर में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह
गोरखपुर में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : गरीब, निर्धन, असहाय और जरूरतमंद 51 जोड़ों का विवाह मंगलवार को गोरखपुर में संपन्न हुआ. जिसके साक्षी सैकड़ों की संख्या में शहर के संभ्रांत और प्रबुद्ध लोगों के साथ आमजन भी हुए. सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.

एक नई आशा फाउंडेशन की ओर से सामूहिक विवाह आयोजन किया गया. फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मोदी ने बताया कि हम सभी को बेटियों के हर जरूरत को पूरा करने के लिए आगे आने की जरूरत है. सब कुछ भगवान भरोसे या सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए. अपनी जिम्मेदारी समझकर बेटियों का कन्यादान कर पुण्य का भागीदार बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ही नहीं, बेटी अपनाओ, घर बसाओ का भी नारा बुलंद होना चाहिए.




उन्होंने कहा कि हम सभी ने सामूहिक विवाह में नव दांपत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों को जरूरत के सामानों को भी मुहैया कराया है, जिससे उनकी अपनी जरूरतें पूरी होतीं रहें. उन्होंने कहा कि इस विवाह समारोह में नेपाल की भी दो बेटियों के हाथ पीले हुए हैं.

उन्होंने कहा कि उनके मन में बेटियों के विवाह की कल्पना करीब 10 साल पहले से जन्म ली. शुरुआती दौर में एक दो बेटियों के विवाह की व्यवस्था कर पाईं, लेकिन जैसे-जैसे समाज से उनका संपर्क बढ़ता गया आज यह संख्या 51 पर पहुंच गई. जिससे उन्हें आज बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है.

इस दौरान भरोहियां ब्लॉक के प्रमुख भाजपा नेता संजय सिंह ने कहा कि समाज को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है. संभ्रांत लोगों को आगे आकर बिना दहेज के विवाह को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. यह तभी संभव है जब हम सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलेगा.


उन्होंने कहा कि आयोजन में शामिल होने वाले सभी अतिथियों, बारातियों और आमंत्रित मेहमानों के लिए भोज की भी व्यवस्था की गई थी. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सम्मान, गरिमा और सामाजिक स्वीकार्यता का उत्सव है. उन्होंने कहा कि कन्याओं का चयन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, कुशीनगर, हाटा, महाराजगंज, बस्ती सहित अन्य क्षेत्रों में मौके पर जाकर किया गया.



यह भी पढ़ें : कानपुर में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मेयर ने कही ये बात...

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
MASS WEDDING IN GORAKHPUR
51 COUPLES MASS WEDDING
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.