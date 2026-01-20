ETV Bharat / state

गोरखपुर में सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 51 जोड़े, वर-वधू ने लिये सात फेरे

गोरखपुर : गरीब, निर्धन, असहाय और जरूरतमंद 51 जोड़ों का विवाह मंगलवार को गोरखपुर में संपन्न हुआ. जिसके साक्षी सैकड़ों की संख्या में शहर के संभ्रांत और प्रबुद्ध लोगों के साथ आमजन भी हुए. सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.

एक नई आशा फाउंडेशन की ओर से सामूहिक विवाह आयोजन किया गया. फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मोदी ने बताया कि हम सभी को बेटियों के हर जरूरत को पूरा करने के लिए आगे आने की जरूरत है. सब कुछ भगवान भरोसे या सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए. अपनी जिम्मेदारी समझकर बेटियों का कन्यादान कर पुण्य का भागीदार बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ही नहीं, बेटी अपनाओ, घर बसाओ का भी नारा बुलंद होना चाहिए.









उन्होंने कहा कि हम सभी ने सामूहिक विवाह में नव दांपत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों को जरूरत के सामानों को भी मुहैया कराया है, जिससे उनकी अपनी जरूरतें पूरी होतीं रहें. उन्होंने कहा कि इस विवाह समारोह में नेपाल की भी दो बेटियों के हाथ पीले हुए हैं.

उन्होंने कहा कि उनके मन में बेटियों के विवाह की कल्पना करीब 10 साल पहले से जन्म ली. शुरुआती दौर में एक दो बेटियों के विवाह की व्यवस्था कर पाईं, लेकिन जैसे-जैसे समाज से उनका संपर्क बढ़ता गया आज यह संख्या 51 पर पहुंच गई. जिससे उन्हें आज बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है.