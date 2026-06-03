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राजभवन में 5 जून को सम्मानित होंगे 51 कलाकार; मंत्री जयवीर सिंह बोले- '70 हजार रुपये होगा मानदेय'

पर्यटन मंत्री ने बुधवार को पर्यटन भवन के सभागार में प्रेस कान्फ्रेंस में दी जानकारी.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी. (Photo credit: TOURISM DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 9:38 PM IST

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लखनऊ : विभिन्न विधाओं में पारंगत 51 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल पुरस्कृत करेंगी. अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सभी विधाओं के कलाकारों को संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने पर 70 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. इन कलाकारों को विशिष्ट श्रेणी में स्थान दिया जाएगा. कलाकारों को सफदर हाशमी, बीएम शाह और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को पर्यटन भवन के सभागार में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में ये जानकारी दी.



उन्होंने बताया कि प्रदेश की विभिन्न विभूतियों ने संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य के प्रचार प्रसार और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. संगीत अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित सम्मान है. इस पुरस्कार से सम्मानित कई कलाकारों को आगे चलकर भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 के अकादमी पुरस्कार पाने वालों में पं. दीनानाथ मिश्रा कोलकाता को शास्त्रीय गायन, श्रीकांत वैश्य प्रयागराज को लोक गायन, जवाहर लाल वाराणसी को शहनाई वादन, जगमोहन रावत लखनऊ को रंगमंच तकनीकी प्रकाश, विजय पंडित मुम्बई को नाट्य लेखन में सम्मान दिया जा रहा है. इसी वर्ष सफदर हाशमी पुरस्कार मध्य प्रदेश के रीवा निवासी मनोज कुमार मिश्रा को रंगमंच, सतीश आनंद दिल्ली को रंगमंच के लिए बीएम शाह पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा.

वर्ष 2022 के लिए अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत आनंद कुमार मलिक मथुरा को शास्त्रीय गायन, माधुरी शर्मा मथुरा को लोकगायन, पं. अनुज मिश्रा लखनऊ को कत्थक नृत्य, शशिकांत पाठक लखनऊ को पखावज वादन में दिया जा रहा है. वर्ष 2022 के लिए राजेश सिंह नई दिल्ली को रंगमंच निर्देशन और अभिनय के लिए सफदर हाशमी पुरस्कार, कमल जैन भोपाल को रंगमंच अभिनय के लिए बीएम शाह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा.

वर्ष 2023 के लिए अकादमी पुरस्कार डा. रामशंकर वाराणसी, मनोज कुमार गुप्ता प्रयागराज, डा. आकांक्षा श्रीवास्तव लखनऊ को पुरस्कृत किया जायेगा. वर्ष 2023 के लिए अजय कुमार गाजियाबाद को सफदर हाशमी पुरस्कार और रविशंकर खरे गोरखपुर को बीएम शाह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा.

वर्ष 2024 के लिए अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत रितेश रजनीश मिश्रा नई दिल्ली को शास्त्रीय गायन, मुक्ता चटर्जी लखनऊ को सुगम गायन, रामरथ पाण्डेय रायबरेली को लोकगायन आल्हा, सुगम सिंह शेखावत गोरखपुर को लोकनृत्य विधा में सम्मानित किया जायेगा. वर्ष 2024 के लिए शुभदीह राहा लखनऊ को सफदर हाशमी पुरस्कार और संजय मेहता भोपाल को बीएम शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा.



पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अकादमी की स्थापना 13 नवम्बर 1963 को हुई थी. पिछले 63 वर्षों से अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं को आगे बढ़ा रही है. वर्ष 1970-71 से अकादमी पुरस्कार दिये जा रहे हैं. वर्ष 2020 तक कुल 510 कलाकारों को पुरस्कृत किया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की तरफ से वर्ष 2025-26 में कलाकारों के खाते में पोर्टल के माध्यम से लगभग 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान और अन्य कार्यक्रमों के लिए कोषागार के माध्यम से कलाकारों के खाते में 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. संस्कृति विभाग के पोर्टल पर लगभग 17000 कलाकार पंजीकृत हैं.

उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की तरफ से विभिन्न विधाओं में ग्रीष्म कालीन कार्यशालाएं प्रदेश के 75 जनपदों में आयोजित की जा रही हैं. नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रादेशिक संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नवांकुर योजना के अंतर्गत कार्यक्रम कराया जाता है.


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