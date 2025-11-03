गाजियाबाद में 50वीं नेशनल सब जूनियर ओपन चेस चैंपियनशिप का शुभारंभ, 28 राज्यों के 600 से ज़्यादा बच्चे खिताब के दावेदार
एचआरआईटी विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में 600 से छात्र-छात्राओं पहुंचे हैं. जानिए इसके बारे में विस्तार से..
Published : November 3, 2025 at 12:26 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से गाजियाबाद में 50वीं नेशनल सब जूनियर ओपन और 41वीं नेशनल सब जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है. मेरठ रोड स्थित एचआरआईटी विश्वविद्यालय में इस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. दो नवंबर से शुरू हुआ यह चैंपियनशिप 10 नवंबर तक चलेगा. इसमें देशभर के 28 राज्यों से आए तकरीबन 600 अधिक छात्र और छात्राएं भाग ले रहे हैं.
ऑल इंडिया चैस फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ए.के. रायजादा के मुताबिक, गाजियाबाद में सब जूनियर यानी कि अंडर 15 चैस चैंपियनशिप में हरियाणा, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश समेत कुल 28 राज्यों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया है. प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नियमों के अनुसार किया जा रहा है.
यूट्यूब देखकर की शुरुआत: 13 साल के शयन जैन पंजाब से चेस चैंपियनशिप में अपने पिता के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई महीने से प्रैक्टिस जारी थी. कोविड के दौरान बोर हुआ तो यूट्यूब पर देखकर चेस खेलने की शुरुआत की. धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया. कई राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका हूं. इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.
प्रतियोगिता के लिए रणनीति तैयार: दिल्ली से आए 12 वर्षीय राहुल 3 साल की उम्र से चेल खेल रहे हैं. राहुल ने बताया आज पहला मैच खेला, लेकिन जीत नहीं मिली. आगे होने वाले मैच में उम्मीद है की जीत दर्ज करूंगा. काफी समय से इस प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं. उनके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली राधिका उपाध्याय ने बताया, चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रैक्टिस के साथ रणनीति तैयार की थी. शुरुआत में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया इसके बाद रुचि बढ़ती गई. पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है. अच्छे परिणाम की उम्मीद है.
मिलेगा अच्छा प्लेटफॉर्म: गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने इस चेस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बच्चे अधिकतर समय मोबाइल पर गेम खेलने में बताते हैं. प्रतियोगिता का आयोजन होने से न सिर्फ चेस में रुचि रखने वाले बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि अन्य बच्चे भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे.
