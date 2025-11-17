ETV Bharat / state

यूपी की बेटियों ने बढ़ाया माना, KGBV की 504 छात्राओं ने 22 खेलों में 50 मेडल जीते

अब तक 24 बालिकाओं का राज्य स्तरीय टीमों के लिए हुआ चयन, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले बेटियों ने बढ़ाया मान

केजीबीवी बेटियों ने प्रतियोगिताओं में दिखाया दम.
केजीबीवी बेटियों ने प्रतियोगिताओं में दिखाया दम. (UP Government)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की बेटियों ने खेल के मैदान में इस वर्ष एक ऐसा साइलेंट रेवोल्यूशन कर दिखाया है, जिसने पूरे प्रदेश में गर्व है. वर्ष 2025–26 की विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में एकल इकाई के रूप में उतरते हुए केजीबीवी की 504 बालिकाओं ने 22 खेल विधाओं में दमखम दिखाया और कुल 50 पदक (5 स्वर्ण, 10 रजत और 35 कांस्य) अपने नाम कर इतिहास रच दिया. प्रदर्शन इतना प्रभावशाली रहा कि अब तक 24 बालिकाओं का चयन राज्य स्तरीय टीमों के लिए हो गया है, जिन्हें विभिन्न जनपदों में कोचों द्वारा 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया था.

हर मैदान पर बेटियों की चमकः इस वर्ष केजीबीवी की प्रतिभाशाली बालिकाओं ने हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, योगासन, टेबल-टेनिस, कराटे, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, गतका, थांगता, कुरांश और नेहरू हॉकी कप जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग लिया. हर मैदान पर उन्होंने केवल उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, बल्कि अपनी फुर्ती, खेल-कौशल, तकनीक और मानसिक दृढ़ता से निर्णायक छाप छोड़ी.

24 बालिकाओं का राज्य स्तरीय टीमों के लिए हुआ चयन.
24 बालिकाओं का राज्य स्तरीय टीमों के लिए हुआ चयन. (UP Government)

कई गुना बेहतर प्रदर्शनः पिछले वर्ष 2024–25 में जहाँ 222 बालिकाओं ने भाग लेकर 8 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीते थे, वहीं इस वर्ष 504 बालिकाओं ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 50 पदक अपने नाम किए, जो सहभागिता के स्तर पर दोगुना और उपलब्धि के स्तर पर छह गुना से अधिक वृद्धि को दर्शा रहा है. बालिकाओं की फुटबॉल टीम ने पिछले वर्ष द्वितीय स्थान हासिल किया था. इस वर्ष भी कई जिलों में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को गहराई से प्रभावित किया.

अयोध्या स्कूल की छात्राएं.
अयोध्या स्कूल की छात्राएं. (UP Government)
‘न्यू यूपी’ की आत्मविश्वास भरी तस्वीरः बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप सिंह ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बेटियों ने जिस साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ खेल के मैदान में 50 पदक जीतकर इतिहास रचा है, वह ‘न्यू यूपी’ की आत्मविश्वास भरी तस्वीर है. हमने प्रत्येक बेटी को अवसर, सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण देने का संकल्प लिया है. आज उसकी सफलता मैदान में दिख रही है. ये बेटियां सिर्फ खेल नहीं रही हैं, वे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाने जा रही हैं.
UP Government
केजीबीवी की फुटबाल टीम. (UP Government)

केजीबीवी की 504 बालिकाओं द्वारा 22 खेलों में सक्रिय भागीदारी और 50 पदकों का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह साबित करता है कि यदि बेटियों को सही प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म मिले, तो वे हर क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकती हैं. राज्य स्तरीय चयन, आवासीय प्रशिक्षण और लगातार बढ़ती सहभागिता ने बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के हमारे प्रयासों को और मजबूत किया है. केजीबीवी की ये बेटियां आने वाले वर्षों में खेल जगत की नई रोल मॉडल बनेंगी. - मोनिका रानी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता 13 दिसंबर से, शुभंकर 'सिंघा' लॉन्च, 3950 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

TAGGED:

KGBV GIRL STUDENTS
KASTURBA GANDHI GIRLS SCHOOLS
KGBV STUDENTS GOT MEDALS
KGBV SPORTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.