सीतापुर में एक साथ 502 जोड़ों ने की शादी, 9 मुस्लिम जोड़ों ने किया निकाह, मेरठ में 174 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

मंत्री ने कहा, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देने के साथ ही उसे धरातल पर उतारने का भी काम करती है. अब भाजपा में मुस्लिम समाज भी विश्वास जता रहा है, जिसका उदाहरण बिहार में देखने को मिला. यहां भी 9 मुस्लिम जोड़ों का निकाह करवाया गया है.

राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि अब मुस्लिम समाज भी बीजेपी पर विश्वास जता रहा है. (Video Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु ने दीप प्रज्वलित कर किया. मंत्री राकेश राठौर ने कहा कि यह योजना बेटियों की शादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री लगातार अपने वादे निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीएम आम जनता की परेशानियों को समझकर योजनाएं बनाते हैं.

सीतापुर : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन में 502 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे. राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही कि 9 मुस्लिम जोड़ों ने भी एक ही मंच से शादी की रस्में पूरी कीं. वहीं मेरठ में भी 174 जोड़ों ने एक-दूजे का हाथ थामा.

वहीं समाजकल्याण अधिकारी मोती लाल ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक से आने वाले जोड़ों को मिलाकर कुल 502 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है. जिन्हें कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपना आशीर्वाद दिया.

समाजकल्याण अधिकारी मोती लाल ने बताया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर जोड़े पर एक लाख का खर्च किया गया. जिसमें 60 हजार की धनराशि कन्या के खाते में जमा कराया गया. 25 हजार का सामान जिसमें जेवर, कपड़े, बर्तन इत्यादि शामिल हैं. इसके अलावा 15 हजार कार्यक्रम में खर्च किये जाते हैं. इस सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरे जिले से आये आवेदनों में से 502 जोड़ों को इस योजना का लाभ मिला.

मेरठ में 106 हिंदू और 64 मुस्लिम जोड़ों का हुआ विवाह : मेरठ में भी शुक्रवार को 174 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए. 106 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, जबकि 64 जोड़ों को मौलवी ने कलमा पढ़वाया. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत विकास खंड जानीखुर्द के 31, रोहटा ब्लॉक के 19, मेरठ ब्लॉक के 18, रजपुरा ब्लॉक के 10, हस्तनापुर ब्लॉक के 6, नगर निगम मेरठ के 50, नगर पंचायत सिवालखास के 10 व मेरठ के अन्य विकासखण्डों व नगर निकायों के 26 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने किया. इस मौके पे वर-वधु को मौजूद अतिथियों ने शुभ आशिर्वाद के साथ उनके गृहस्थ जीवन से संबंधित सामान भी सौंपा गया.

