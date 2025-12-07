ETV Bharat / state

जमुई में 5 हजार प्रवासी पक्षी, राजहंस की घरवापसी ने बढ़ाया रोमांच

जमुई के नागी-नकटी अभयारण्य में मंगोलिया से आया B08 कॉलर वाला राजहंस एक बार फिर लौट आया है. दुर्लभ नुकरी-भट तीतर भी दिखे. फोटो देखें-

Jamui Nagi Nakti Sanctuary
जमुई में प्रवासी पक्षी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 7, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
जमुई: बिहार के जमुई जिले स्थित नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य में सुदूर मंगोलिया से आने वाला राजहंस (बार हेडेड गूज) फिर लौट आया है. सबसे खास बात यह कि इस राजहंस की गर्दन पर लाल रंग की B08 नंबर वाली कॉलर लगी हुई है, जिसे पिछले साल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने यहीं लगाई थी.

तीन हजार नकटी, दो हजार नागी में विदेशी मेहमान: 5-6 दिसंबर को हुई प्रारंभिक शीतकालीन जलपक्षी गणना में नकटी में करीब 3 हजार और नागी में 2 हजार देसी-विदेशी पक्षी दर्ज किए गए. नकटी में 35 तथा नागी में 39 प्रजातियां देखी गईं. सर्वाधिक संख्या में रेड क्रेस्टेड पोचार्ड (लालसर) और यूरेशियन कूट (सरार) आए हैं.

Jamui Nagi Nakti Sanctuary
नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य (ETV Bharat)

मंगोलिया से जमुई तक का भरोसा: BNHS के गवर्निंग काउंसिल सदस्य एवं प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा ने बताया कि B08 कॉलर वाला राजहंस पिछले साल भी नागी में आया था. इस बार फिर लौटना यह साबित करता है कि नागी-नकटी इन प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत सुरक्षित और अनुकूल ठिकाना बन चुका है.

दुर्लभ पक्षी भी खूब दिखे: गणना में इंडियन कोर्सर (नुकरी) और चेस्टनट बेलीड सैंडग्राउज (भट तीतर) भी अच्छी संख्या में दर्ज किए गए. पक्षी प्रेमियों की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि इन्हें ये दोनों दुर्लभ पक्षी दिख जाएं. इसके अलावा बूटेड ईगल (गिलह्रीमार), ऑस्प्रे (मछलीमार), ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब (शिवा हंस) जैसे शिकारी पक्षी भी आए हैं.

Jamui Nagi Nakti Sanctuary
सुदूर मंगोलिया से आने वाला राजहंस (ETV Bharat)

प्रमुख प्रवासी प्रजातियां: इस बार वीजन, गडवाल, कॉमन पोचार्ड, नॉर्दर्न पिनटेल (सींखपर), रूडी शेलडक (चकवा), नॉर्दन शोवलर (तिदारी), व्हाईट आईड पोचार्ड (अरुण), कॉमन टील आदि बड़ी संख्या में पहुंचे हैं. स्थानीय प्रजातियों में घोंघिल, सफेद बुजा, कराकुल, छोटा पनकौवा, गिर्री आदि प्रमुख रहे.

तीन चरणों में हो रही गणना: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और BNHS के सहयोग से एशियाई शीतकालीन जलपक्षी गणना शुरू हो चुकी है. शुरुआती दौर में चुनिंदा जलाशयों का सर्वे हुआ. जनवरी-फरवरी में राज्य के करीब 115 जलाशयों में गणना होगी और शीत समापन पर फिर अंतिम चरण होगा.

Jamui Nagi Nakti Sanctuary
दुर्लभ पक्षी भी खूब दिख रहे (ETV Bharat)

जमुई टीम ने निभाई अहम भूमिका: गणना का नेतृत्व अरविंद मिश्रा ने किया। जमुई के अनुभवी बर्ड गाइड संदीप कुमार, मनीष कुमार यादव, श्याम सुंदर यादव, युगल कुमार तथा खगड़िया के प्रशांत कुमार ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया.

पक्षी प्रेमियों से अपील: अरविंद मिश्रा ने कहा, “जब भी किसी पक्षी के पैर में छल्ला, गर्दन या पीठ पर कॉलर या ट्रांसमीटर दिखे, तुरंत वन विभाग या BNHS को सूचित करें. इससे प्रवास मार्ग और व्यवहार की बहुमूल्य जानकारी मिलती है.” नागी-नकटी एक बार फिर साबित कर रहा है कि बिहार प्रवासी पक्षियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है.

Jamui Nagi Nakti Sanctuary
पक्ष पक्षियों को देकने दूर-दूर से आ रहे लोग (ETV Bharat)

"B08 कॉलर वाला राजहंस पिछले साल भी यहीं था, इस बार फिर मंगोलिया से लौटा। यह नागी-नकटी की सुरक्षा और अनुकूलता का सबसे बड़ा सबूत है. जब भी किसी पक्षी पर कॉलर, छल्ला या ट्रांसमीटर दिखे, तुरंत वन विभाग या BNHS को सूचित करें. इससे प्रवास का पूरा रास्ता पता चलता है."-अरविंद मिश्रा, पक्षी विशेषज्ञ

