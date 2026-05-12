लखनऊ में दूसरे बड़े मंगल पर 5000 भंडारे, भक्ति में सराबोर रहे भक्त, प्रसाद में सब्जी-पूड़ी के साथ हलवा भी मिला
श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ प्रसाद का आनंद लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:41 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 10:10 PM IST
लखनऊ : ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी पूरी तरह भक्तिमय माहौल में रंगी नजर आई. शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब 5000 से ज्यादा विशाल भंडारों का आयोजन किया गया, जहां सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही. चौक-चौराहों से लेकर मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे.
इस बार परिवर्तन चौक और बादशाह नगर के मनोरंजन केंद्र के भंडारे विशेष रूप से चर्चा का केंद्र रहे. यहां बड़ी संख्या में हनुमान भक्त लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए. श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ प्रसाद का आनंद लिया.
बादशाह नगर में विशाल भंडारे का आयोजन : बादशाह नगर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे मनोरंजन केंद्र में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु, रेलवे यात्री और स्थानीय नागरिक पहुंचे. भंडारे का मेन्यू भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें कढ़ी-चावल, पूरी-सब्जी और हलवा का वितरण किया गया. कड़ी धूप के बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं.
परिवर्तन चौक का भंडारा बना आस्था का केंद्र : परिवर्तन चौक पर पूरे जेठ माह सुबह और शाम लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है. यहां जरूरतमंद, भूखे और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं.
श्रद्धालु चेतन शर्मा ने बताया कि जब भी हम भंडारा खाते हैं तो दान जरूर देते हैं, क्योंकि भंडारा तभी खाना चाहिए जब कुछ न कुछ दान किया जाए. हनुमान जी में हमारी गहरी श्रद्धा है. हम सालभर बड़े मंगल के भंडारों का इंतजार करते हैं. पिछले पांच साल से लगातार भंडारा खा रहे हैं और बहुत आनंद मिलता है.
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है बड़ा मंगल : राजन तिवारी ने कहा कि लखनऊ को गंगा-जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बड़े मंगल को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. मान्यता है कि अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर से बड़े मंगल की परंपरा की शुरुआत हुई थी. तभी से पूरे शहर में बड़े मंगल पर भंडारों के आयोजन की परंपरा चली आ रही है और आज लखनऊ इसी अनोखी संस्कृति के लिए देशभर में जाना जाता है.
जेठ में कोई भूखा नहीं सोएगा : श्रद्धालु चैतन्य शर्मा ने कहा कि ज्येष्ठ के इस महीने में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, यह बजरंगबली की कृपा है. वहीं अनंत त्रिपाठी ने बताया कि हम पिछले तीन साल से लगातार बड़े मंगल का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं. सालभर भगवान हनुमान जी के प्रसाद का इंतजार रहता है. कड़ी धूप में लाइन में लगकर प्रसाद लेना भी हमारी श्रद्धा का हिस्सा है. हम कामना करते हैं कि हनुमान जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें.
नगर निगम का स्वच्छता अभियान : बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ नगर निगम ने भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया. शहरभर में सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई, ताकि कहीं भी गंदगी न फैले. नगर निगम ने भंडारा आयोजकों से प्लास्टिक मुक्त आयोजन करने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि भंडारों में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना पर्यावरण और शहर की स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है.
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