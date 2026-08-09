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कावड़ कला: 500 साल पुरानी कहानी कहने की परंपरा, जिसे आज के युवा रख रहे हैं जिंदा

चलता-फिरता मंदिर भी है कावड़: कावड़ की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका मंदिरनुमा स्वरूप है. इसे ‘चलता-फिरता मंदिर’ भी कहा जाता है. कावड़ में कहानी के साथ एक गर्भगृह भी होता है. जिस देवी-देवता या लोक देवता की कथा सुनाई जा रही होती है, उनका विग्रह या चित्र गर्भगृह में चित्रित किया जाता है. इस तरह कावड़ एक साथ मंदिर, चित्रकला और कहानी कहने का माध्यम बन जाती है. इस कला में चित्र सिर्फ सजावट नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा हैं और जो कहानी आस्था से जुड़ी होती है.

किवाड़ से पड़ा 'कावड़' नाम: कावड़ शब्द का संबंध राजस्थान में इस्तेमाल होने वाले ‘किवाड़’ शब्द से माना जाता है. जिस तरह किसी घर या मंदिर के दरवाजे के किवाड़ एक-एक करके खुलते हैं, उसी तरह कावड़ के लकड़ी के पैनल भी खुलते जाते हैं. इन पैनलों पर अलग-अलग दृश्य और पात्र चित्रित होते हैं. जैसे-जैसे किवाड़ खुलते हैं, कहानी का अगला हिस्सा सामने आता जाता है. रजत ने अपनी तैयार की गई रामायण आधारित कावड़ के जरिए भगवान राम की यात्रा को अलग-अलग पैनलों में पेश किया है. कावड़ को खोलने के साथ रामायण की कहानी भी क्रमशः आगे बढ़ती है.

टीवी-मोबाइल नहीं, तब कावड़ सुनाती थी कहानियां: आज मनोरंजन के साधन मोबाइल, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब गांव-कस्बों में मनोरंजन और ज्ञान का बड़ा माध्यम लोक कलाएं हुआ करती थीं. इसी दौर में कावड़ और फड़ जैसी लोक कला परंपराएं लोगों को कहानियों, धार्मिक आख्यानों, लोक नायकों और अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करती थीं. कावड़ के माध्यम से सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं सुनाई जाती थीं, बल्कि लोक परंपराओं, सामाजिक जीवन और संस्कृति की जानकारी भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती थी. कावड़ के किवाड़ खुलते और उसके साथ कहानी का एक नया अध्याय सामने आता.

रजत के मुताबिक कावड़ को सिर्फ एक कला कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी. ये दरअसल राजस्थान का स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है. इसकी खासियत ये है कि इसे एक नहीं बल्कि तीन समुदाय मिलकर आगे बढ़ाते रहे हैं.

कावड़ सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन: राजस्थान की इस विरासत को आज भी चित्तौड़गढ़ के पास बस्सी में रहने वाले सुथार समुदाय के कारीगर अपने हाथों से जीवित रखे हुए हैं. उसी क्षेत्र से आकर जयपुर में शिक्षा ले रहे छात्र रजत भी कावड़ कला पर लंबे समय से काम कर रहे हैं. अब तक वे करीब 35 से 40 कावड़ तैयार कर चुके हैं. रामायण, कृष्ण लीला से लेकर समकालीन विषयों तक को कावड़ के माध्यम से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं.

जयपुर: राजस्थान की लोक कला और संस्कृति की पहचान सिर्फ रंगों, चित्रों और शिल्प में नहीं, बल्कि उन कहानियों में भी छिपी है जिन्हें सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती आई है. ऐसी ही करीब 500 साल पुरानी परंपरा है ‘कावड़ आर्ट’. लकड़ी के बने छोटे-छोटे किवाड़नुमा पैनलों में सजी ये कला सिर्फ देखने के लिए बनाई गई कलाकृति नहीं, बल्कि अपने अंदर पूरी कहानी, परंपरा, आस्था और लोक संस्कृति को समेटे हुए है. कावड़ के एक-एक किवाड़ के खुलने के साथ कहानी भी आगे बढ़ती जाती है. फिलहाल जयपुर के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहे एक युवा रजत ओझा सुथार समाज की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

प्राकृतिक रंगों से सजती है कावड़: कावड़ की खूबसूरती सिर्फ उसके चित्रों में नहीं, बल्कि उसे बनाने की पारंपरिक तकनीक में भी छिपी है. रजत ने बताया कि कावड़ में सात्विक और प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल की परंपरा रही है. लाल रंग के लिए सिंदूर, पीले रंग के लिए पीली मिट्टी, नीले रंग के लिए नील और सफेद रंग के लिए खड़िया जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कावड़ का रंग संसार भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है.

कावड़ के पारंपरिक प्राकृतिक रंग (ETV Bharat GFX)

रंग भरने वाले पात्र और ब्रश भी प्राकृतिक: रंग तैयार करने और चित्रकारी में इस्तेमाल होने वाले पात्र और ब्रश भी प्राकृतिक होते हैं. रंग घोलने के लिए सीप का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें रंग नहीं चिपकता. वहीं चित्रकारी के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक ब्रश में नेवले और गिलहरी के बाल होते हैं. इन ब्रशों की मदद से रंग को सतह पर समान रूप से लगाने में सुविधा होती है और चित्रकारी में पैच या धब्बे कम दिखाई देते हैं.

हर कावड़ में होती है गुल्लक: कावड़ से जुड़ी परंपरा का एक सामाजिक पक्ष भी है. रजत बताते हैं कि प्रत्येक कावड़ में एक दान पेटी या गुल्लक भी होती है. कावड़ की पूरी परंपरा से जुड़े तीन पक्ष सुथार, भाट और गोवंश हैं. यजमान की ओर से गुल्लक में दिया जाने वाला दान गोमाता की सेवा में लगाया जाता है. इसी वजह से गुल्लक पर आमतौर पर भगवान श्रीकृष्ण और गोमाता का चित्र बनाया जाता है. इस तरह कावड़ कला केवल धार्मिक कथा या चित्रकला तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें लोक आस्था और सामाजिक दायित्व भी जुड़ जाता है.

रंग भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं गिलहरी और नेवले के बालों के ब्रश (ETV Bharat Jaipur)

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रामायण से लेकर गांव की जिंदगी दर्शाने वाली कावड़: राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र रजत ने अब तक करीब 40 कावड़ तैयार की हैं. उनकी कावड़ में पारंपरिक कथाओं के साथ-साथ आधुनिक विषय भी दिखाई देते हैं. उन्होंने रामायण और कृष्ण लीला पर आधारित कावड़ तैयार की हैं. जिस कॉलेज में वे पढ़ रहे हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की लीगेसी को भी उन्होंने कावड़ के माध्यम से प्रस्तुत किया है. इसके अलावा वे एक समकालीन कावड़ प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें गांव के जीवन, ग्रामीण दिनचर्या और अपने अनुभवों को कावड़ के पैनलों में समेटने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने भारत सरकार के लिए भी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की थीम पर कावड़ तैयार कर भेंट किया है.

पुरानी कला को नए दर्शकों से जोड़ना है: रजत का कहना है कि किसी भी लोक कला को जिंदा रखने के लिए उसे सिर्फ अतीत में संरक्षित करना पर्याप्त नहीं है. उसे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक बनाना होगा. इसी सोच के साथ वे कावड़ को मॉडर्न और समकालीन आर्ट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. उनका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी कावड़ को सिर्फ एक पुरानी लोक कला के रूप में न देखे, बल्कि उसमें अपने समय की कहानियां और अपने आसपास की दुनिया भी देख सके. उनका प्रयास उस संभावित गैप को भरना है जो पारंपरिक लोक कला और आधुनिक दर्शकों के बीच पैदा हो सकता है.

कावड़ आर्ट को प्रचलित कर रहे रजत (ETV Bharat Jaipur)

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कावड़ के साथ पगड़ी और मोर पंख रखते हैं: रजत जब अपनी बनाई कावड़ को लोगों के सामने समझाते हैं तो उनके साथ हमेशा पगड़ी और मोर पंख दिखाई देता है. इसके पीछे भी कावड़ की पारंपरिक वाचन परंपरा जुड़ी है. रजत ने बताया कि वे सुथार समुदाय की उस भूमिका को निभा रहे हैं जो कावड़ का निर्माण करती है, जबकि परंपरागत रूप से भाट समुदाय कावड़ का वाचन करता है. कावड़ वाचन के दौरान भाट समुदाय का कथावाचक पगड़ी पहनता है और मोर पंख को पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल करते हुए कावड़ के अलग-अलग चित्रों और दृश्यों को समझाता है. इसी परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से अपने साथ लेकर चलने के लिए रजत भी कावड़ के साथ पगड़ी और मोर पंख रखते हैं.

आडू और आम की हल्की लकड़ी पर बनती है कावड़: राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य अनिल खंडेलवाल के अनुसार कावड़ राजस्थान की संस्कृति से गहराई से जुड़ी लोक कला है. सुथार समुदाय आडू और आम जैसी हल्की लकड़ी पर चित्रकारी करते हुए कावड़ तैयार करता है. उनके अनुसार पुराने समय में राजा-महाराजाओं, लोक कथाओं और यजमानों से जुड़ी कहानियों को चित्रों के माध्यम से पेश किया जाता था. इसके बाद भाट समुदाय अपनी वाचन कला के जरिए इन कथाओं को लोगों तक पहुंचाता था. खंडेलवाल का कहना है कि कॉलेज के छात्र रजत भी इस पारंपरिक कला पर काम कर रहे हैं और इसे नए संदर्भों में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.

लकड़ी के मंदिर के रूप में किया जाता है तैयार (ETV Bharat Jaipur)

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लकड़ी के कावड़ बने मंदिर: राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के सहायक आचार्य पंकज यादव बताते हैं कि कावड़ कला का विशेष संबंध चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र के सुथार समुदाय से रहा है. कावड़ को लकड़ी के माध्यम से मंदिर का रूप दिया जाता है और इसी मंदिरनुमा संरचना पर चित्रकारी की जाती है. इसके इतिहास को रामायण काल तक जोड़े जाने की मान्यता मिलती है, हालांकि वर्तमान स्वरूप को करीब 500 वर्ष पुरानी परंपरा के रूप में देखा जाता है. पंकज यादव के अनुसार एक दौर ऐसा भी रहा जब कुछ समुदायों के लिए मंदिरों में प्रवेश की सामाजिक पाबंदियां थीं. ऐसे समय में मंदिर को घर तक लाने की परंपराएं विकसित हुईं और लकड़ी पर मंदिरनुमा संरचनाएं तैयार कर उनमें धार्मिक चित्रों को उकेरा गया.

सिलेबस का हिस्सा भी है कावड़: इस कला को संरक्षित करने की दिशा में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में भी प्रयास हो रहे हैं. पंकज यादव ने बताया कि एमवीए के छात्रों के सिलेबस में कावड़ आर्ट को लोक आर्ट के रूप में शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य छात्रों को राजस्थान की इस पारंपरिक कला से परिचित कराना और इसे लुप्त होने से बचाना है. आज मास्टर्स के कई छात्र कावड़ कला पर शोध के लिए फील्ड में जा रहे हैं. यानी कावड़ अब सिर्फ किसी गांव या समुदाय तक सीमित परंपरा नहीं, बल्कि कला शिक्षा और अकादमिक रिसर्च का विषय भी बन रही है.

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लोक कला से कंटेंपरेरी आर्ट तक पहुंची कावड़: कावड़ ने समय के साथ सिर्फ लोक परंपरा के रूप में ही नहीं, बल्कि समकालीन आर्ट के क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाई है. पंकज यादव के अनुसार राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार विद्यासागर उपाध्याय को कावड़ कला पर किए गए काम के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला. उन्होंने कावड़ को समकालीन कला के रूप में पेश किया. इसी तरह बड़ौदा के गुलाम मोहम्मद शेख ने भी कावड़ के बड़े आकार में प्रयोग किए और करीब 10 फीट तक की कावड़ तैयार की, जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया गया.

कावड़ में राजस्थानी विरासत की कहानी: कावड़ के छोटे-छोटे किवाड़ जब खुलते हैं तो उनके अंदर सिर्फ चित्र नहीं मिलते, बल्कि राजस्थान की सामाजिक स्मृति, लोक आस्था, धार्मिक कथाएं, कलाकारों की मेहनत और कहानी कहने की सदियों पुरानी परंपरा सामने आती है. एक तरफ सुथार के हाथ लकड़ी को आकार देते हैं, दूसरी तरफ भाट की आवाज चित्रों को कहानी में बदलती है और यजमान इस परंपरा को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाता है. आज जब मनोरंजन और कहानी कहने के साधन तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे समय में रजत जैसे युवा कलाकारों का प्रयास महत्वपूर्ण हो जाता है. क्योंकि कावड़ के यही किवाड़ राजस्थान की उस सांस्कृतिक विरासत के द्वार भी खोलते हैं, जिसे पीढ़ियों ने संभालकर रखा है.

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