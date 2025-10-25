काशी में तुलसी घाट पर 500 वर्ष पुरानी कृष्ण लीला का हुआ मंचन, लाखों श्रद्धालुओं ने देखा नाग नथैया
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्रा ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण लीला का शुभारंभ तुलसी घाट पर किया था.
वाराणसी: विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी का तुलसी घाट कुछ देर के लिए द्वापर का यमुना घाट बन गया. लगभग 500 वर्ष पुरानी परंपरा को आज निर्वाह किया गया. काशी में नाग नथैया का मंचन शनिवार को तुलसी घाट पर हुआ. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओंने ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के मंचन का आनंद लिया.
हर-हर महादेव के साथ जय श्री कृष्ण के नारों से काशी का तुलसी घाट गूंज उठा. लगभग 10 मिनट की इस लीला को देखने के लिए लोग काशी ही नहीं बल्कि दूर-दूर से पहुंचे थे. मंचन में भगवान श्री कृष्णा ने कालिया नाग का मर्दन किया.
कब से शुरू हुई कृष्ण लीला: श्री राम चरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ तुलसी घाट पर किया था. तब से श्री कृष्ण लीला का मंचन घाट पर और विभिन्न स्थानों पर होता है. इसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करते हैं. बनारस के महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह अपने परिवार के साथ नाव पर सवार होकर लीला देखते हैं. इस लीला को देखने के लिए पूरी काशी घाट पर पहुंच जाती है.
कालिया नाग पर सवार होकर बाहर निकले श्रीकृष्ण: तुलसी घाट पर बाल कलाकार ने भगवान श्रीकृष्ण के रूप में घाट के किनारे हाथ में फूल की गेंद लेकर खेलते हुए उसे पानी में उछाल फेंक दिया. इसके बाद शाम को कदंब के पेड़ पर चढ़कर सीधे नदी में छलांग लगा दी.
तब नदी के अंदर से कालिया नाग पर सवार होकर बाहर निकले. यह मंचन काशी में हुआ. यह नजारा काशी को गोकुल में तब्दील कर देता है. इसके बाद हर जगह भगवान कृष्ण और हर हर महादेव की जय जयकार की गूंज होती है. इस अद्भुत कृष्ण लीला का मंचन देख कर लोग खुद को धन्य मानते हैं.
बाढ़ नहीं रोक पायी विश्व प्रसिद्ध कृष्ण-लीला: इस वर्ष चार बार मां गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है. जिस स्थान पर कृष्ण लीला होती है, वह पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है. इसके बाद भी परंपरा का निर्वहन करते हुए नाग नथैया लीला को किया गया. श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नाग नथैया लीला को देखने पहुंचे.
जीवों की हत्या न करने का संदेश: प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने बताया पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण लीला को को तुलसी घाट पर शुरू किया था. मान्यता है कि यमुना का पानी कालिया नाग दूषित कर दिया था. भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं और कालिया का मान मर्दन करने के लिए यमुना में छलांग लगा देते हैं. वह कालिया नाग का वध नहीं करते हैं.
महाराज के परिवार ने देखा प्रोग्राम: उसे सुरक्षित स्थान पर जाने की आज्ञा देते हैं. इसके बाद जल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है. हमें यह बताया गया है कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए. इसके साथ ही भगवान ने उस समय जल कुंडली तालाबों को संरक्षित और शुद्ध रखने की बात कही थी. बनारस के महाराज का परिवार इस प्रोग्राम में शामिल हुआ.
