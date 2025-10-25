ETV Bharat / state

काशी में तुलसी घाट पर 500 वर्ष पुरानी कृष्ण लीला का हुआ मंचन, लाखों श्रद्धालुओं ने देखा नाग नथैया

काशी में नाग नथैया कृष्णलीला का मंचन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी का तुलसी घाट कुछ देर के लिए द्वापर का यमुना घाट बन गया. लगभग 500 वर्ष पुरानी परंपरा को आज निर्वाह किया गया. काशी में नाग नथैया का मंचन शनिवार को तुलसी घाट पर हुआ. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओंने ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के मंचन का आनंद लिया. हर-हर महादेव के साथ जय श्री कृष्ण के नारों से काशी का तुलसी घाट गूंज उठा. लगभग 10 मिनट की इस लीला को देखने के लिए लोग काशी ही नहीं बल्कि दूर-दूर से पहुंचे थे. मंचन में भगवान श्री कृष्णा ने कालिया नाग का मर्दन किया. काशी में कृष्ण लीला का मंचन. (Video Credit: ETV Bharat) कब से शुरू हुई कृष्ण लीला: श्री राम चरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ तुलसी घाट पर किया था. तब से श्री कृष्ण लीला का मंचन घाट पर और विभिन्न स्थानों पर होता है. इसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करते हैं. बनारस के महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह अपने परिवार के साथ नाव पर सवार होकर लीला देखते हैं. इस लीला को देखने के लिए पूरी काशी घाट पर पहुंच जाती है. कालिया नाग पर सवार होकर बाहर निकले श्रीकृष्ण: तुलसी घाट पर बाल कलाकार ने भगवान श्रीकृष्ण के रूप में घाट के किनारे हाथ में फूल की गेंद लेकर खेलते हुए उसे पानी में उछाल फेंक दिया. इसके बाद शाम को कदंब के पेड़ पर चढ़कर सीधे नदी में छलांग लगा दी.