कैनवास, दीवार या कागज नहीं, पानी पर उकेरते हैं कृष्ण लीलाएं, 500 साल पुरानी जल सांझी कला
कलाकारों के सामने सबसे पहली चुनौती पानी को पूरी तरह स्थिर रखने की होती है.
Published : October 8, 2026 at 6:42 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर सिर्फ अपनी झीलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी अनूठी कला परंपराओं के लिए भी पहचानी जाती है. यहां करीब 500 साल से एक ऐसी कला संजोई जा रही है, जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. न कैनवास, न दीवार और न ही कागज, यहां पानी से भरे पात्र को ही चित्रकारी का आधार बनाया जाता है. पात्र के भीतर उकेरी गई आकृतियां पानी की सतह पर तैरती नजर आती हैं और हल्की हलचल के साथ लहरों पर जीवंत-सी दिखाई देती हैं. श्राद्ध पक्ष में इस कला की खास झलक देखेने को मिलती है, जब पानी में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की मनमोहक कलाकृतियां सजाई जाती हैं.
पांच दिन, पांच अलग कृष्ण लीलाएं : कलाकार राजेश वैष्णव ने बताया कि उदयपुर में श्राद्ध पक्ष के अंतिम पांच दिनों में जल सांझी की परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान हर दिन पानी पर भगवान श्रीकृष्ण की अलग-अलग लीलाओं को चित्रित किया जाता है. इस बार भी शहर के गोवर्धन नाथ स्वामी मंदिर मे जल सांझी उत्सव शुरू हुआ है. पहले दिन महादान एकादशी पर पानी की सतह पर दान लीला का दृश्य बनाया गया. इसमें बाल स्वरूप में भगवान श्रीकृष्ण को गोपियों से दही-मक्खन मांगते हुए दर्शाया गया. मंदिरों में शाम के समय श्रद्धालुओं के लिए इसके दर्शन खोले जाते हैं. पानी पर बनी इस अनूठी कलाकृति को देखने के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ पर्यटक भी पहुंचते हैं.
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8 से 10 घंटे की मेहनत, फिर सिर्फ एक दिन की उम्र : जल सांझी को तैयार करना किसी सामान्य पेंटिंग से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. कलाकारों के सामने सबसे पहली चुनौती पानी को पूरी तरह स्थिर रखने की होती है. पानी की सतह पर जरा सी हलचल हुई, तो रंग फैल सकते हैं और घंटों की मेहनत खराब हो सकती है. कलाकार राजेश वैष्णव अपने बेटों के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके परिवार में पीढ़ियों से जल सांझी बनाने का काम किया जाता रहा है. एक सांझी तैयार करने में करीब 8 से 10 घंटे तक का समय लग जाता है. लेकिन इतनी लंबी मेहनत के बाद तैयार हुई कलाकृति की उम्र महज एक दिन होती है. पानी की सतह पर जब तक वह झांकी बनी रहती है, तभी तक उसका अस्तित्व है. अगले दिन उसी पानी पर एक नई कृष्णलीला आकार लेती है.
ऐसे बनती है पानी पर पेंटिंग : जल सांझी तैयार करने के लिए सबसे पहले बड़ी परात में पानी भरा जाता है. इसके बाद हाथ से तैयार किए गए पेपर कटिंग स्टैंसिल का इस्तेमाल किया जाता है. इन स्टैंसिल के जरिए पानी की सतह पर आकृति का आधार तैयार किया जाता है. इसके बाद सोप स्टोन, कोयला और मिनरल पाउडर जैसे पदार्थों से आकृतियों में रंग और आकार भरा जाता है. पेड़-पौधों और दूसरे प्राकृतिक दृश्यों का बैकग्राउंड कलाकार फ्री-हैंड तैयार करते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में कलाकार को बेहद धैर्य और एकाग्रता के साथ काम करना पड़ता है. एक छोटी सी गलती पूरी आकृति को बिगाड़ सकती है.
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मंदिर के दरवाजे-खिड़कियां तक कर दी जाती हैं बंद : जल सांझी तैयार करने के दौरान सबसे बड़ा खतरा हवा से होता है. हवा का मामूली झोंका भी पानी की सतह पर लहर पैदा कर सकता है और रंगों को फैला सकता है. यही वजह है कि कलाकार जब जल सांझी तैयार करते हैं, तो मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं. कई बार पर्दे भी लगाए जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाली हवा का असर पानी की सतह पर न पड़े.
पीढ़ियों से संभाल रहे हैं इस विरासत को : राजेश वैष्णव बताते हैं कि उनके परिवार की कई पीढ़ियां इस कला को संवारती आई हैं. उनके लिए जल सांझी सिर्फ रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि परिवार की विरासत और पहचान भी है. पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला की तकनीक आगे बढ़ती रही और आज भी उसी परंपरा के अनुसार पानी पर कृष्ण की लीलाओं को साकार किया जा रहा है. उनकी 19वीं पीढ़ी इस कला में जुटी हुई है. जल सांझी की खासियत यह भी है कि यह स्थायी चित्रकला नहीं है. इसे न तो दीवार पर सुरक्षित रखा जा सकता है और न ही किसी कैनवास पर उतारा जा सकता है. पानी की सतह पर बनती है, कुछ समय तक दिखाई देती है और फिर पानी के साथ ही विलीन हो जाती है.
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पानी पर साकार होती है कृष्ण भक्ति : उदयपुर की जल सांझी सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि भक्ति, परंपरा और शिल्प का अनूठा संगम है. श्राद्ध पक्ष के इन पांच दिनों में पानी की सतह पर कृष्ण जन्म से लेकर उनकी अलग-अलग बाल लीलाओं को आकार दिया जाता है. शाम होते ही जब मंदिर परिसर में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दीपों की रोशनी पानी की सतह पर पड़ती है, तब रंगों से बनी ये आकृतियां और भी आकर्षक नजर आती हैं. यही वजह है कि उदयपुर आने वाले कई पर्यटकों के लिए जल सांझी भी शहर की उन अनूठी विरासतों में शामिल हो गई है, जिन्हें करीब से देखना अपने आप में अलग अनुभव है.