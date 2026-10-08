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कैनवास, दीवार या कागज नहीं, पानी पर उकेरते हैं कृष्ण लीलाएं, 500 साल पुरानी जल सांझी कला

पानी पर साकार होती भगवान कृष्ण की लीला ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर सिर्फ अपनी झीलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी अनूठी कला परंपराओं के लिए भी पहचानी जाती है. यहां करीब 500 साल से एक ऐसी कला संजोई जा रही है, जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. न कैनवास, न दीवार और न ही कागज, यहां पानी से भरे पात्र को ही चित्रकारी का आधार बनाया जाता है. पात्र के भीतर उकेरी गई आकृतियां पानी की सतह पर तैरती नजर आती हैं और हल्की हलचल के साथ लहरों पर जीवंत-सी दिखाई देती हैं. श्राद्ध पक्ष में इस कला की खास झलक देखेने को मिलती है, जब पानी में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की मनमोहक कलाकृतियां सजाई जाती हैं.

पांच दिन, पांच अलग कृष्ण लीलाएं : कलाकार राजेश वैष्णव ने बताया कि उदयपुर में श्राद्ध पक्ष के अंतिम पांच दिनों में जल सांझी की परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान हर दिन पानी पर भगवान श्रीकृष्ण की अलग-अलग लीलाओं को चित्रित किया जाता है. इस बार भी शहर के गोवर्धन नाथ स्वामी मंदिर मे जल सांझी उत्सव शुरू हुआ है. पहले दिन महादान एकादशी पर पानी की सतह पर दान लीला का दृश्य बनाया गया. इसमें बाल स्वरूप में भगवान श्रीकृष्ण को गोपियों से दही-मक्खन मांगते हुए दर्शाया गया. मंदिरों में शाम के समय श्रद्धालुओं के लिए इसके दर्शन खोले जाते हैं. पानी पर बनी इस अनूठी कलाकृति को देखने के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ पर्यटक भी पहुंचते हैं.