आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 5000 गाड़ियां बिना टोल दिए निकलीं; दीपावली पर बोनस कम मिलने पर भड़के कर्मी, खोल दिए सभी गेट
एक्सप्रेस-वे 10 घंटे तक रहा फ्री, कर्मियों को पिछले साल 5 हजार रुपये का बोनस मिला था, इस बार केवल 1100.
Published : October 20, 2025 at 2:06 PM IST
आगरा : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 5000 गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं. शनिवार की देर रात 12 बजे से रविवार की सुबह 10 बजे तक फतेहाबाद टोल प्लाजा फ्री रहा. दीपावली पर कम बोनस मिलने से गुस्साए कर्मी धरने पर बैठ गए. उन्होंने बूम बैरियर को खोल दिया. इससे 10 घंटे तक वाहन तेजी से टोल प्लाजा से गुजरते रहे.
कर्मचारियों का कहना था कि पिछले साल दीपावली पर हर कर्मी को 5000 रुपये का बोनस मिला था. इस साल महंगाई बढ़ी है. इसके बावजूद उन्हें केवल 1100 रुपये ही बतौर बोनस दिए गए. कंपनी के प्रतिनिधियों ने कर्मियों को 10 प्रतिशत सैलरी बढ़ाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया. इसके बाद कर्मी काम पर लौट गए.
टोल पर तैनात हैं 21 कर्मचारी : एसीपी फतेहाबाद अमरदीप लाल ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का टोल संचालन एक कंपनी कर रही है. कंपनी को मार्च 2025 से टोल प्लाजा का ठेका मिला है. फतेहाबाद टोल पर कंपनी के 21 कर्मचारी हैं. कर्मियो ने कम बोनस देने का आरोप लगाकर विरोध जताना शुरू कर दिया.
सभी कर्मी शनिवार की रात 12 बजे काम बंदकर धरने पर बैठ गए. एसीपी के अनुसार कर्मियों ने टोल प्लाजा के सभी गेट (बूम बैरियर) खोल दिए. कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा जुरैल ने कर्मियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने. इस बीच वाहन तेजी से बिना टोल दिए ही निकलते रहे.
सूचना पर फतेहाबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. रविवार सुबह 10 बजे कंपनी और कर्मचारियों के बीच फिर से बात हुई. इसमें कर्मियों को सैलरी बढ़ाने का आश्वासन मिला. इसके बाद वे काम पर लौटे.
फास्टैग स्कैन नहीं हो पाया : कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा जुरैल ने बताया कि बोनस को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया. इसकी वजह से शनिवार देर रात से रविवार सुबह तब लखनऊ की ओर से आगरा आने वाले वाहनों से टोल नहीं लिया जा सका. करीब 5 हजार गाड़ियां बिना टोल दिए ही निकल गईं. बूम बैरियर खुले थे, इसलिए वाहन तेज गति से निकलें. स्पीड ज्यादा होने के कारण फास्टैग स्कैन नहीं हो गया.
उन्होंने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ से आगरा तक कार का एक तरफ का टोल 665 रुपये है. यह एक्जिट प्वाइंट पर कटता है. ऐसे में लखनऊ से आगरा आने वाले वाहनों का टोल टैक्स आगरा के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर कटना था. अब काम सुचारू रूप से चल रहा है. कर्मी काम पर लौट आए हैं.
