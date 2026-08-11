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मध्य प्रदेश में तिरपाल तान खड़ा हुआ झोपड़ी स्कूल, शॉक देगा श्योपुर का नया एजुकेशन सिस्टम

मामला श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ढोढर कस्बे का है. यहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करीब 500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है. लेकिन इन विधार्थियों की संख्या के अनुपात स्कूल में पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं है. हालात ऐसे हैं कि छात्र-छात्राएं झोपड़ी में अस्थाई छप्पर के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं. शिक्षकों द्वारा खुले आसमान से बचने के लिए अस्थाई छप्पर झोपड़ी तैयार कराई गई है. बारिश के मौसम में यह व्यवस्था कितनी कारगर होती है. इसकी बानगी तो खुद छात्र बयां कर रहे है.

श्योपुर : सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन श्योपुर जिले का ये स्कूल सारे दावों की पोल खोल रहा है. ढोढर कस्बे में मौजूद शासकीय स्कूल में भवन तो है लेकिन छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि उनको बिठाना चुनौती है. इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षकों ने छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है. यहां छात्रों के लिए पर्याप्त कक्षा नहीं होने से बच्चों की कक्षाएं झोपड़ी यानी छप्पर के नीचे संचालित करनी पड़ रही हैं.

छात्रों की मांग है कि स्कूल में जल्द से जल्द अतिरिक्त भवन बनाए जाएं जिससे उन्हें झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े. छात्रों ने यह भी कहा कि चुनाव के समय नेता और जनप्रतिनिधि वोट मांगने गांव तक जरूर पहुंचते हैं पंरतु स्कूल की मूलभूत समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं.इसका जवाब भी उनके पास नहीं होता है.

क्या कहा छात्रों ने?

छात्र करन ने कहा, '' हमारे स्कूल में 500 छात्र पढ़ाई करते हैं. लेकिन बैठने की व्यवस्था बहुत कम है. हमारे यहां पर शिक्षकों द्वारा तैयार कराई गई झोपड़ी है, उसी में बैठकर पढ़ाई करते हैं. हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि यहां पर 7-8 भवन बनाए जाएं, जिससे छात्रों को बैठने की व्यवस्था हो सके.''

झोपड़ी के नीचे पढ़ाई करते छात्र (Etv Bharat)

छात्रा दामिनी सेन ने कहा, '' हमारे स्कूल में भवन नहीं होने के चलते बैठने की व्यवस्था नहीं है. बिल्डिंग भवन नहीं होने से छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.शिक्षकों द्वारा ही विकल्प के तौर पर झोपड़ी का निर्माण कराया गया. हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था कराई जाए.''

छात्र कमल ने बताया, '' हमें झोपड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है. स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक है और भवन कम हैं. इसीलिए हमें झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है. सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि नई बिल्डिंग बनाई जाए जिससे छात्र अपनी पढ़ाई कर सकें. बारिश आने के बाद छात्रों को समस्या होती है.''

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क्या कहते हैं झोपड़ी वाले स्कूल के प्रिंसिपल?

प्रिंसिपल राजेंद्र रावत ने बताया, '' विद्यालय पुराना है, कक्षों की कमी है. पूर्व में टीन शेड भी बनाया था. पहले 3-4 क्लास खुले आसमान के नीचे लगानी पड़ती थी. इस बार झोपड़ी की व्यवस्था करवा दी और हमने शासन स्तर पर पत्र भेज दिया है. 6 अतिरिक्त कक्ष बन जाएंगे जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा. सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम राइज स्कूल की घोषणा भी करके गए हैं. आशा है कि भवन से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी. फिलहाल छात्रों के लिए अस्थाई व्यवस्था झोपड़ी की की है. जिससे उन्हें खुले आसमान के नीचे ना बैठना पड़े. स्कूल में वर्तमान में 500 छात्र अध्ययनरत हैं.''