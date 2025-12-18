ETV Bharat / state

पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में कदम: केवलादेव से मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे 500 चीतल

भरतपुर: राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाते हुए, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) से चीतलों को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है. सर्दियों के अनुकूल मौसम का लाभ उठाते हुए, कुल 500 चीतलों को दोनों रिजर्व में 250-250 की संख्या में शिफ्ट किया जाएगा.

यह पहल न केवल घना पार्क में बढ़ती चीतल आबादी के कारण उत्पन्न पारिस्थितिक दबाव को कम करेगी, बल्कि राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों और अन्य मांसाहारियों के लिए मजबूत शिकार आधार (प्रे-बेस) प्रदान करके बड़े शिकारियों के संरक्षण को नई गति देगी. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, मुख्य रूप से पक्षी विहार के लिए जाना जाता है. यहां साइबेरियन क्रेन सहित सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां चीतल (स्पॉटेड डियर) की आबादी तेजी से बढ़ी है.

बोमा तकनीक का होगा इस्तेमाल: पार्क के निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि वर्तमान में यहां करीब 2500 चीतल हैं, जो पार्क की वहन क्षमता (कैरींग कैपेसिटी) से काफी अधिक है. मानसून के कारण पहले यह स्थानांतरण रुका हुआ था, लेकिन अब सर्दी का मौसम इस कार्य के लिए आदर्श है. बोमा तकनीक का उपयोग करके चीतलों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाएगा और नए आवासों में छोड़ा जाएगा.

क्या है बोमा तकनीक?: बोमा तकनीक दक्षिण अफ्रीका से आयातित एक वैज्ञानिक और मानवीय पद्धति है, जिसमें जानवरों को एक बड़े घेरे (बोमा) में धीरे-धीरे हांककर लाया जाता है. यहां अस्थायी बाड़े बनाए जाते हैं, जहां चीतलों की स्वास्थ्य जांच की जाती है और फिर उन्हें विशेष वाहनों में लादकर नए स्थान पर ले जाया जाता है. इस प्रक्रिया में पशु चिकित्सकों, वन कर्मियों और विशेषज्ञों की टीम पूरे समय मौजूद रहती है, ताकि जानवरों को किसी तरह का तनाव या चोट न पहुंचे. निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि यह तकनीक बेहद सुरक्षित है और पहले के स्थानांतरणों में इसका सफल उपयोग हो चुका है.