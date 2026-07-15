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शाला संबलन आदेश के विरोध में बूंदी के 500 निजी विद्यालयों के नहीं खुले ताले, बड़े आंदोलन की चेतावनी

डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन देते संचालक ( ETV Bharat Bundi )