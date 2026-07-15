शाला संबलन आदेश के विरोध में बूंदी के 500 निजी विद्यालयों के नहीं खुले ताले, बड़े आंदोलन की चेतावनी
प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि इस प्रकार के आदेशों से संस्थानों के स्वतंत्र संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा.
Published : July 15, 2026 at 4:28 PM IST
बूंदी: बीकानेर शिक्षा विभाग द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों के लिए जारी शाला संबलन आदेश के विरोध में बुधवार को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर जिले के 500 निजी विद्यालयों में सांकेतिक बंद रखा गया. संगठन ने दावा किया कि जिले के सभी निजी विद्यालय बंद रहे और आंदोलन को शिक्षण संस्थानों का व्यापक समर्थन मिला. निजी विद्यालय संचालकों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शाला संबलन आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित एवं निरस्त करने की मांग की. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते आदेश वापस नहीं लिया, तो प्रदेशव्यापी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.
'स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार': सोसाइटी के जिलाध्यक्ष हरीश तिवारी ने कहा कि शाला संबलन आदेश पूरी तरह अव्यावहारिक है और यह निजी शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार करता है. इस प्रकार के आदेशों से संस्थानों के स्वतंत्र संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा. उन्होंने मांग की कि निदेशक स्तर पर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए. सोसाइटी के संरक्षक लोकेश सुखवाल ने कहा कि लंबे समय से निजी विद्यालयों को आरटीई पुनर्भरण की राशि नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इन कक्षाओं का पुनर्भरण आज तक निजी विद्यालयों को नहीं मिल रहा है. इससे छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है.
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'अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा': संरक्षक विश्वनाथ भारद्वाज ने आरटीई की यूनिट कॉस्ट बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान दरें वास्तविक खर्च के अनुरूप नहीं हैं. वहीं संरक्षक जावेद अहमद ने शाला संबलन आदेश के तहत प्रस्तावित मासिक निरीक्षण व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा और शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा. महामंत्री मूलचंद शर्मा ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नियमों के सरलीकरण की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, ढाणियों और कच्ची बस्तियों तक शिक्षा की अलख जगाने में निजी विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यदि नियमों को और अधिक जटिल बनाया गया, तो छोटे विद्यालयों का संचालन कठिन हो जाएगा और इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ेगा.
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'स्वायत्तता में हस्तक्षेप': शहर अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि निजी विद्यालयों को अपने संचालन और प्रबंधन के लिए संविधान द्वारा स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई है. शाला संबलन आदेश के माध्यम से विभाग इस स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने सरकार से आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग दोहराई. दौरान सभा अध्यक्ष हिम्मत सिंह गोड, जेम्स पी थामस, कैलाश जांगिड़, सुरेंद्र तिवारी, राजेश कुमार पब्बी, मेघराज शर्मा सहित बड़ी संख्या में निजी विद्यालय संचालक मौजूद रहे.