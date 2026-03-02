ETV Bharat / state

होली पर पुलिस का 'कड़ा पहरा', एसपी सुधीर चौधरी ने दिए कड़े निर्देश, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह और भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अपनी सोशल मीडिया सेल से निगरानी रखेगी.

Office of the District Superintendent of Police, Alwar
कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर (ETV Bharat Alwar)
Published : March 2, 2026 at 11:16 AM IST

अलवर: जिले में होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, होमगार्ड व आरएसी के जवान तैनात रहेंगे. शहर में हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर अलवर पुलिस की तीसरी आंख अभय कमांड के कैमरों से नजर रखी जाएगी. कोई भी व्यक्ति शहर में हुड़दंग मचाता मिला तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोमवार सुबह से ही जिले के सुरक्षा नाकों पर जवान तैनात कर दिए गए.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 2 मार्च व 3 मार्च को होली व धुलंडी हर्षोल्लास से मना सके, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिलेभर में संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है. अलवर जिले में 500 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, आरएसी व होमगार्ड के जवान तैनात किए हैं.

अफवाह पर प्रभावी नियंत्रण: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया होली पर क्षेत्र में अशांति फैलाने, हुड़दंग व उत्पात मचाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी. अलवर पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह और भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सोशल मीडिया सेल से निगरानी रखी जाएगी. जिले में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख चौक चौराहा एवं धार्मिक स्थलों पर जिला पुलिस की टीम लगातार प्रभावी गश्त एवं निगरानी कर रही है.

आमजन से अपील: एसपी ने आमजन से अपील कि त्यौहार मनाते समय मानवीय मर्यादा और नियमों का पालन करें. किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ बयानबाजी और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना डालें. सार्वजनिक स्थल पर अनुशासन में रहें. होली पर जबरदस्ती रंग लगाने व हुड़दंग करने से बचें. सामाजिक तत्वों की किसी भी संदिग्ध गतिविधियां, कोई अप्रिय घटना हो तो तत्काल सूचना पुलिस कंट्रोल व संबंधित थानों को उपलब्ध कराएं.

