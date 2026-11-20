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हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी! सफर होगा आसान, बढे़गा रोडवेज बेड़े का का कुनबा

Haryana Roadways New Bus ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नई साधारण की नॉन एसी डीजल बसें शामिल होने जा रही हैं. इन नई बसों में से 50 बसें भिवानी रोडवेज डिपो को भी मिलेगी. परिवहन विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग रोडवेज डिपो में बसों के वितरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. नई बसें मिलने से प्रदेश सहित भिवानी डिपो की परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बसों की कमी से होने वाली परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.

हरियाणा रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी नई बसें: भिवानी रोडवेज के वर्कशॉप मैनेजर इंदर सिंह सांगवान ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन बेड़े को मजबूत करने के लिए 500 नई साधारण बसें शामिल की जा रही हैं. इनमें भिवानी डिपो के हिस्से में 50 बसें आई हैं. इन बसों के शामिल होने से डिपो की बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी.