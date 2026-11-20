हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी! सफर होगा आसान, बढे़गा रोडवेज बेड़े का का कुनबा
Haryana Roadways New Bus: जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 500 नई साधारण की नॉन एसी डीजल बसें शामिल होने जा रही हैं.
Published : November 20, 2026 at 1:25 PM IST
भिवानी: हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नई साधारण की नॉन एसी डीजल बसें शामिल होने जा रही हैं. इन नई बसों में से 50 बसें भिवानी रोडवेज डिपो को भी मिलेगी. परिवहन विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग रोडवेज डिपो में बसों के वितरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. नई बसें मिलने से प्रदेश सहित भिवानी डिपो की परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बसों की कमी से होने वाली परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.
हरियाणा रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी नई बसें: भिवानी रोडवेज के वर्कशॉप मैनेजर इंदर सिंह सांगवान ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन बेड़े को मजबूत करने के लिए 500 नई साधारण बसें शामिल की जा रही हैं. इनमें भिवानी डिपो के हिस्से में 50 बसें आई हैं. इन बसों के शामिल होने से डिपो की बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी.
'लोगों के लिए आसान होगा सफर': इंदर सिंह ने बताया कि नई बसें आने से सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा, जिन्हें रोजाना नौकरी, पढ़ाई, व्यापार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भिवानी से दूसरे शहरों और गांवों में आना-जाना पड़ता है. बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को बसों का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. साथ ही भीड़भाड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें संचालित करने में मदद मिलेगी.
भिवानी को मिलेंगी 50 नई बसें: वर्कशॉप मैनेजर इंदर सिंह सांगवान ने बताया कि नई साधारण नॉन एसी डीजल बसों के बेड़े में शामिल होने से रोडवेज की परिचालन क्षमता बढ़ेगी. यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. भिवानी डिपो को मिलने वाली 50 नई बसों से जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
नॉन एसी, डीजल बसें मिलेंगी: भिवानी जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और व्यापार के सिलसिले में जिला मुख्यालय पहुंचते हैं. कई बार बसों में अधिक भीड़ होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में 50 नई बसें मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर बसों की उपलब्धता बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा. जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें चलाकर यात्रियों को राहत दी जा सकेगी. नई बसों के आने से स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और दैनिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. सुबह और शाम के व्यस्त समय में बसों की उपलब्धता बढऩे से सफर अधिक सुविधाजनक हो सकेगा. वहीं, लंबी दूरी के रूटों पर भी बसों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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