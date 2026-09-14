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कैथल में बेडरूम में फर्श के नीचे टंकी में छिपा रखा था 500 लीटर लाहन, पुलिस ने बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार

फर्श के नीचे टंकी में छिपा रखा था 500 लीटर लाहन ( ETV Bharat )