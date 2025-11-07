सड़ी-गली गाजर से तैयार 500 किलो मिलावटी सॉस जब्त, 1000 किलो पल्प किया नष्ट
Published : November 7, 2025 at 6:41 PM IST
जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने बस्सी के मोहनपुरा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी सॉस जब्त कर उसे नष्ट किया गया.
सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ मनीष मित्तल ने बताया कि मिलावट को लेकर उन्हें एक इनपुट प्राप्त हुआ था. जिसके बाद टीम ने बस्सी स्थित एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने 500 किलो मिलावटी सॉस जब्त किया एवं 200 किलो सॉस एवं 1000 किलो पल्प नष्ट करवाया. डॉ मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री में सड़ी-गली गाजर को उबाल कर उसमें कलर और सेक्रीन डालकर मिलावटी सॉस तैयार किया जा रहा था.
एक साल से चल रही फैक्ट्री: डॉ मित्तल ने बताया कि मौके पर 41 कार्टूनों में लगभग 500 बोतल में मिलावटी सॉस तैयार कर बेचने के लिए रखी थी. जिन्हें नमूने लेकर जब्त किया गया. मौके पर तैयार लगभग 200 किलो मिलावटी सॉस एवं सड़ी-गली गाजर से तैयार 1000 किलो पल्प को नष्ट करवाया गया. टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर मशीनों को सील कर अग्रिम आदेशों तक सॉस निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई गई है. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे.