सड़ी-गली गाजर से तैयार 500 किलो मिलावटी सॉस जब्त, 1000 किलो पल्प किया नष्ट

जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने बस्सी के मोहनपुरा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी सॉस जब्त कर उसे नष्ट किया गया.

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ मनीष मित्तल ने बताया कि मिलावट को लेकर उन्हें एक इनपुट प्राप्त हुआ था. जिसके बाद टीम ने बस्सी स्थित एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने 500 किलो मिलावटी सॉस जब्त किया एवं 200 किलो सॉस एवं 1000 किलो पल्प नष्ट करवाया. डॉ मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री में सड़ी-गली गाजर को उबाल कर उसमें कलर और सेक्रीन डालकर मिलावटी सॉस तैयार किया जा रहा था.