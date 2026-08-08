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सावन 2026ः 54 फीट के कांवर के साथ 105 KM पैदल चलकर देवघर पहुंचे 500 कांवरिया

54 फीट का कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचे कांवरिया ( ETV BHARAT )

देवघर: सावन का पावन महीना शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देवघर पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में श्रद्धालुओं की एक टोली अनोखे अंदाज में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए देवघर पहुंची.

पटना सिटी से आते हैं ये कांवरिये

पटना सिटी के मारूगंज बाजार मोहल्ले के करीब 500 कांवरियों की टोली 54 फीट लंबे विशाल कांवर के साथ सुल्तानगंज से देवघर पहुंची. श्रद्धालुओं ने 105 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान के साथ जलाभिषेक किया.

54 फीट का कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचे कांवरिया (ETV BHARAT)

2008 से जारी है 54 फीट कांवर की परंपरा

कांवर यात्रा का नेतृत्व कर रहे पटना सिटी निवासी रोशन कुमार ने बताया कि उनकी टोली वर्ष 2008 से लगातार 54 फीट के कांवर के साथ सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा करती आ रही है. इस विशाल कांवर में भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है. आकर्षक बनाने के लिए चांदी की छोटी-छोटी प्रतिमाएं भी लगाई जाती हैं.

उन्होंने बताया कि हर वर्ष पटना सिटी के मारूगंज बाजार के युवा एकजुट होकर इस धार्मिक यात्रा में शामिल होते हैं. कांवरिया दो दिनों में करीब 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. रास्ते में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का भी उन्हें सहयोग मिलता है.