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झारखंड से बिहार आ रही 500 ग्राम स्मैक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई: मिली जानकारी के अनुसार, मनिहारी बस स्टैंड के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और बस स्टैंड क्षेत्र में घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. इसी दौरान मनिहारी बस स्टैंड स्थित आंबेडकर चौक के पास एक संदिग्ध होंडा अमेज कार को रोककर तलाशी ली गई.

अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं तस्कर: इस मामले में मनिहारी अनुमंडल के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार दोनों तस्कर अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं.

पकड़ी गई गाड़ी (ETV Bharat)

"पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि स्मैक की यह खेप झारखंड से लाई गई थी, जिसे मनिहारी गंगा घाट पर रिसीव कर आगे डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था."- विनोद कुमार, डीएसपी, मनिहारी अनुमंडल

पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी पुलिस: अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है. यह पता लगाया जा रहा है कि झारखंड से स्मैक की सप्लाई किसके जरिए हो रही थी और इसे किन-किन इलाकों में पहुंचाया जाना था.

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