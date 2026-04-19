झारखंड से बिहार आ रही 500 ग्राम स्मैक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार
कटिहार में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झारखंड से बिहार आ रही 500 ग्राम स्मैक जब्त की है. पढ़ें खबर..
Published : April 19, 2026 at 7:01 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिले की मनिहारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम स्मैक बरामद किया है. इसके साथ ही पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.
गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई: मिली जानकारी के अनुसार, मनिहारी बस स्टैंड के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और बस स्टैंड क्षेत्र में घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. इसी दौरान मनिहारी बस स्टैंड स्थित आंबेडकर चौक के पास एक संदिग्ध होंडा अमेज कार को रोककर तलाशी ली गई.
500 ग्राम स्मैक बरामद: बताया जा रहा है कि दंडाधिकारी सह राजस्व पदाधिकारी रामसागर पासवान की मौजूदगी में जब कार की सघन तलाशी ली गई तो उससे करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद किया गया. साथ ही कार सवार दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की पहचान रौतारा थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद फरियाद व सिमरिया कोढ़ा थाना क्षेत्र निवासी मुर्तजा अली के रूप में हुई. दोनों को हिरासत में लेकर मनिहारी थाना लाया गया.
इसे भी पढ़ें- 230 किलो अफीम के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस और STF का बड़ा एक्शन
अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं तस्कर: इस मामले में मनिहारी अनुमंडल के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार दोनों तस्कर अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं.
"पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि स्मैक की यह खेप झारखंड से लाई गई थी, जिसे मनिहारी गंगा घाट पर रिसीव कर आगे डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था."- विनोद कुमार, डीएसपी, मनिहारी अनुमंडल
पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी पुलिस: अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है. यह पता लगाया जा रहा है कि झारखंड से स्मैक की सप्लाई किसके जरिए हो रही थी और इसे किन-किन इलाकों में पहुंचाया जाना था.
इसे भी पढ़ें- सूखे नशे की जद में जा रहा बिहार? 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन और सांप वाली दवाइयां बरामद