ETV Bharat / state

"भारत माता की जय" से गूंजा हरियाणा, हांसी-पानीपत में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा

हांसी और पानीपत में भव्य तिरंगा यात्राओं में हजारों लोग शामिल हुए. शहीदों को नमन कर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया.

Grand Tiranga Yatras in Hansi and Panipat
"भारत माता की जय" से गूंजा हरियाणा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2026 at 4:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी/पानीपत: हांसी में भाजपा विधायक विनोद भयाना और प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. रेस्ट हाउस से शुरू हुई यात्रा लघु सचिवालय तक पहुंची. यात्रा का मुख्य आकर्षण करीब 500 फीट लंबा विशाल तिरंगा रहा, जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोग देशभक्ति के रंग में नजर आए. इस दौरान वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रप्रेम और एकता का संदेश दिया गया.

जिला बनने के बाद पहली बार दिखा ऐसा उत्साह: हांसी जिला बनने के बाद पहली बार इस तरह की भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई. यात्रा को लेकर शहरवासियों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में भाग लिया. भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से शहर का माहौल गूंज उठा. यात्रा के माध्यम से वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए लोगों को देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक किया गया.

"वीर शहीदों की याद में निकाली गई यात्रा": यात्रा में शामिल हांसी के एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि, "वीर शहीदों की याद में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है. यात्रा में लोगों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया." वहीं, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव ने कहा कि, "तिरंगा यात्रा में युवाओं में काफी जोश देखने को मिला. युवाओं का उत्साह देशभक्ति की भावना को दर्शाता है." इसके साथ ही हांसी विधायक विनोद भयाना के बेटे साहिल भयाना ने कहा कि, "देश के लिए यह गर्व की बात है. तिरंगा यात्रा में शामिल होकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है. यह हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण है."

हांसी में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब (ETV Bharat)

पानीपत ग्रामीण में भी हजारों लोगों ने लिया हिस्सा: वहीं, राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देशभक्ति का संदेश देने के लिए पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व और प्रदेश के शिक्षा एवं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की अगुवाई में निकली यात्रा में हजारों कार्यकर्ता और आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए. पूरे रास्ते में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण देशभक्तिमय बना रहा.

मोटरसाइकिल पर सवार होकर यात्रा में पहुंचे नेता: कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए. यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पहुंची. यहां मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया.

पानीपत में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब (ETV Bharat)

"तिरंगा हमारे लिए हमारी आत्मा है": यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "देश की आजादी लाखों लोगों के बलिदान और शहादत के बाद मिली है. उन्हीं शहीदों की बदौलत आज प्रत्येक भारतीय स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहा है. देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए हर बच्चे और नागरिक के मन में देशप्रेम की भावना मजबूत होना जरूरी है. तिरंगा प्रत्येक भारतीय के लिए देशप्रेम की भावना व्यक्त करने का प्रतीक है. तिरंगा हमारे लिए हमारी आत्मा है."

"2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जुड़ें": महिपाल ढांडा ने आगे कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और प्रतिभा के साथ देश के विकास में योगदान देना होगा. राष्ट्रीय भाव प्रत्येक बच्चे के भीतर होना चाहिए और उसे व्यक्त करने का भी उसे अधिकार है. कोई बच्चा तिरंगे के माध्यम से, कोई राष्ट्रगान और कोई राष्ट्रगीत के माध्यम से अपने देशप्रेम की भावना व्यक्त करता है. युवाओं और बच्चों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना बेहद जरूरी है."

हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में यात्रा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "देश की एकता, भाईचारे और शहीदों के बलिदान को याद करने के उद्देश्य से पूरे देश के साथ हरियाणा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों और 377 मंडलों में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. असंख्य शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया. तिरंगा यात्राओं के माध्यम से उन वीर शहीदों को याद करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है."

ये भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में ध्वजारोहण कार्यक्रम जारी, मुख्यमंत्री हांसी में फहराएंगे तिरंगा

ये भी पढ़ें:हरियाणा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, भिवानी से लेकर नूंह तक देशभक्ति के रंग में रंगा शहर, उमड़ा जनसैलाब

TAGGED:

HANSI TIRANGA YATRA
PANIPAT TIRANGA YATRA
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
INDEPENDENCE DAY 2026
HARYANA TIRANGA YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.