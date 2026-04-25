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हरिद्वार बोरवेल हादसा: समय बीतता गया, सांसे छूटती गई, पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया मनोहर

एक पल में टूट गई सारी उम्मीदें: परिजनों की हालत देखकर हर कोई स्तब्ध था और सभी जल्दी राहत मिलने की कामना कर रहे थे, लेकिन बाहर निकलते ही जैसे मनोहर को मेला अस्पताल भिजवाया गया, वहां डॉक्टरों द्वारा मनोहर की मौत की पुष्टि करते ही उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं.

पत्नी और दोनों बच्चे लगातार रोते हुए मनोहर के सुरक्षित सकुशल बाहर आने की दुआ कर रहे थे. आसपास खड़े लोग उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे. मौके पर मौजूद महिलाओं और अन्य ग्रामीणों की आंखें भी नम थीं. यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया.

चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी: घटनास्थल पर मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया था. परिजनों को अनहोनी की आशंका हो गई थी. इसलिए एम्बुलेंस आते ही वो एम्बुलेंस के पास बैठ गए. काफी देर तक परिजन वहीं बैठे विलाप करते रहे,. जैसे-जैसे समय बीत रहा था, उनकी चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी.

समय के साथ टूटने लगी थी उम्मीद : मनोहर पास ही के गांव का रहने वाला था, इसलिए परिजन भी तुरंत मौके पर पहुंचे. मनोहर की पत्नी, बच्चे और भाई समेत पूरा परिवार इसी आस में बैठे रहे कि मनोहर सही सलामत बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उम्मीदें भी टूटती गई.

हरिद्वार : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शुक्रवार 24 अप्रैल को बड़ी घटना हुई थी. हैंडपंप के लिए गड्ढा खोदते समय 50 साल का बुजुर्ग मनोहर करीब 25 फीट गड्ढे में गिर गया था. मनोहर नोचल लगाने के लिए गड्ढे में उतरा था, तभी वो मिट्टी के नीचे दब गया. करीब दस घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन मनोहर को बचाया नहीं जा सका.

श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था. मामले की जांच की जा रही है. एसडीएम जितेंद्र कुमार के मुताबित पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.

मौके पर मौजूद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को भी शांत कराया. (ETV Bharat)

हरिद्वार दस घंटे बाद निकाला बाहर: करीब दस घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ठेकेदार मनोहर को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका. शुरुआत में जेसीबी मशीन से खुदाई की गई, लेकिन लगातार मिट्टी धंसने के कारण राहत बचाव कार्य में बाधा आती रही. इसके बाद पोकलैंड मशीन बुलाकर बगल में समानांतर गड्ढा खोदा गया, ताकि अंदर फंसे व्यक्ति तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा जा सके.

रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एनडीआरएफ के जवान. (ETV Bharat)

पोकलैंड मशीन से खुदाई के बावजूद भी करीब तेरह बार मिट्टी की ढ़ांग टूटकर गड्ढे में गिरी. जैसे-जैसे समय बीतता गया, परिजनों की चिंता बढ़ती गई. अंत में घंटों की मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और मजदूर को बाहर निकाला गया. हालांकि, उसे बाहर निकालते ही मेडिकल टीम ने जांच की और मेला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था. (ETV Bharat)

तीस सालों में हजारों नल लगा चुका था मनोहर: मनोहर सिंह अपने क्षेत्र में एक अनुभवी हैंडपंप मैकेनिक के रूप में जाना जाता था. उसने तीस वर्षों के अनुभव के साथ हजारों घरों में हैंडपंप लगाने का काम किया था. ग्रामीणों के मुताबिक, वह अपने काम में निपुण था और कठिन परिस्थितियों में भी बिना डर के गहरे गड्ढों में उतरकर काम करता था. उसकी मेहनत और लगन के चलते उसे आसपास के कई इलाकों से काम मिलता रहता था. धीरे धीरे उसने हैंडपंप लगाने का ठेका भी लेना शुरू कर दिया था. लोगों का कहना था कि उसने कई बार जोखिम भरे हालात में भी काम किया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया.

पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया मनोहर: मनोहर सिंह अपने पीछे पत्नी कुसुम और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है. वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसकी आय से ही घर का खर्च चलता था. दस साल का बेटा और 17 वर्षीय बेटी अभी पढ़ाई कर रहे हैं. इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है और बच्चों को अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं आ पा रहा कि उनके पिता के साथ क्या हुआ. पड़ोसी और रिश्तेदार परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद दर्दनाक बनी हुई है. मनोहर का अचानक यूं चले जाना पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका है. मनोहर की पत्नी चंडी देवी रोपवे में काम करती है और पति के साथ परिवार का खर्च चलाने में मदद करती है. पति के चले जाने के बाद अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

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