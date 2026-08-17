ETV Bharat / state

बुलंदशहर में सोते समय 50 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या, हमलावर फरार

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बुलंदशहर में 50 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या
बुलंदशहर में 50 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. गुलावठी रोड स्थित मुर्गी फार्मके पास घर के बाहर सो रहे लियाकत (50) पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया. हमलावरों ने लियाकत के चेहरे पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

सुबह जब परिजनों और स्थानीय लोगों ने लियाकत का खून से लथपथ शव देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

बुलंदशहर में 50 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या (Photo credit;ETV Bharat)

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस रंजिश सहित सभी संभावित पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सोमवार को थाना सिकंदराबाद क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सद्दीक नगर में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली है. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जानकारी हुई कि लियाकत पुत्र नसरू देर रात्रि अपने घर के बाहर सो रहे थे, जिनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या; कहासुनी के बाद चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले

TAGGED:

CRIME NEWS
BULANDSHAHR MURDER
BULANDSHAHR CRIME NEWS
UP NEWS
MURDER IN BULANDSHAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.