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उत्तराखंड में 50 साल पुराने काली मंदिर का ढांचा ध्वस्त, जानिये क्यों हुआ एक्शन

रुद्रपुर काली मंदिर ध्वस्त ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले में किच्छा-पंतनगर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है. इसी परियोजना के तहत किच्छा के हल्द्वानी बाईपास पर स्थित लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराने मां काली मंदिर को प्रशासन ने हटा दिया है. बताया जा रहा है कि यह मंदिर लोक निर्माण विभाग (PWD) की भूमि पर बना हुआ था. इससे सड़क विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी. सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू होने के बाद प्रशासन ने मंदिर का संचालन कर रहे आनंद अखाड़ा को नोटिस जारी किया था. नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति को विधिवत तरीके से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए. प्रशासन और आनंद अखाड़ा के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आपसी सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि मंदिर की मूर्ति को अखाड़ा द्वारा संचालित एक अन्य मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा. इस सहमति के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मां काली की मूर्ति की विदाई की तैयारी की. रुद्रपुर काली मंदिर ध्वस्त (ETV Bharat)