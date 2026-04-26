उत्तराखंड में 50 साल पुराने काली मंदिर का ढांचा ध्वस्त, जानिये क्यों हुआ एक्शन
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण का यह कार्य क्षेत्र के विकास और यातायात सुगमता के लिए अत्यंत आवश्यक है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 26, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 7:01 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले में किच्छा-पंतनगर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है. इसी परियोजना के तहत किच्छा के हल्द्वानी बाईपास पर स्थित लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराने मां काली मंदिर को प्रशासन ने हटा दिया है. बताया जा रहा है कि यह मंदिर लोक निर्माण विभाग (PWD) की भूमि पर बना हुआ था. इससे सड़क विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी.
सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू होने के बाद प्रशासन ने मंदिर का संचालन कर रहे आनंद अखाड़ा को नोटिस जारी किया था. नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति को विधिवत तरीके से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए. प्रशासन और आनंद अखाड़ा के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आपसी सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि मंदिर की मूर्ति को अखाड़ा द्वारा संचालित एक अन्य मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा. इस सहमति के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मां काली की मूर्ति की विदाई की तैयारी की.
मूर्ति स्थानांतरण के दिन क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ मां काली की प्रतिमा को पुराने स्थल से नए स्थान तक पहुंचाया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया. मूर्ति को सुरक्षित रूप से नए मंदिर में स्थापित करने के बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू की.
आज सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. बुलडोजर की मदद से मंदिर के शेष ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए. जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों और सहमति के आधार पर की गई है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और सभी प्रक्रियाएं विधिवत तरीके से पूरी हों.
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण का यह कार्य क्षेत्र के विकास और यातायात सुगमता के लिए अत्यंत आवश्यक है. इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद किच्छा-पंतनगर मार्ग पर जाम की समस्या से राहत मिलेगी.
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