रबी फसलों के बीज पर 50% अनुदान; 30 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग
बीज वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी बीज भंडारों पर निगरानी रखी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:22 AM IST
देवरिया: रबी के सीजन में किसानों के लिए सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है. रबी अभियान वर्ष 2026-27 के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं, चना, मटर, मसूर और राई/सरसों का बीज जनपद के समस्त विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर 30 नवंबर तक वितरित किया जाएगा.
देवरिया के जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि शासन की मंशा है कि हर जरूरतमंद किसान को समय से गुणवत्तायुक्त बीज मिले, ताकि बुवाई में देरी न हो और उत्पादन पर इसका असर न पड़े. इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों ने पूर्व में बीज की बुकिंग करा ली है, लेकिन अभी तक बीज प्राप्त नहीं किया है, वह एक सप्ताह के अंदर संबंधित बीज भंडार से बीज का उठान अवश्य कर लें. निर्धारित समय में बीज प्राप्त नहीं करने पर उनकी बुकिंग निरस्त कर दी जाएगी और वह बीज अन्य इच्छुक किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अभी तक बुकिंग नहीं कराई है, वह 30 नवंबर से पहले विभागीय पोर्टल http://UPAGRIDARSHAN.COM पर ऑनलाइन बुकिंग कराकर संबंधित राजकीय कृषि बीज भंडार से संपर्क करें और 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज प्राप्त करें.
ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से सरल रखी गई है, ताकि किसान घर बैठे ही या नजदीकी जन सेवा केंद्र से बुकिंग करा सकें. बुकिंग के समय किसानों को अपना आधार कार्ड, फार्मर आईडी, खतौनी की प्रति और मोबाइल नंबर साथ रखना होगा.
बीज लेते समय भी यह दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा. अनुदान का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, उन्हें बीज का केवल 50 प्रतिशत मूल्य ही देना होगा. शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में शासन द्वारा वहन की जाएगी.
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वह प्रमाणित और उन्नत किस्म का ही बीज लें. उन्नत किस्म के बीज से न केवल उत्पादन बढ़ता है, बल्कि रोगों से भी फसल की सुरक्षा होती है. उन्होंने कहा कि किसान बीज की बुवाई से पहले बीज शोधन अवश्य करें.
बीज वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी बीज भंडारों पर निगरानी रखी जा रही है. यदि किसी किसान को बीज प्राप्त करने में कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार की ओवररेटिंग, कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो वह तुरंत कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है.
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