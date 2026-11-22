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रबी फसलों के बीज पर 50% अनुदान; 30 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग

रबी फसलों के बीज पर 50% अनुदान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: रबी के सीजन में किसानों के लिए सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है. रबी अभियान वर्ष 2026-27 के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं, चना, मटर, मसूर और राई/सरसों का बीज जनपद के समस्त विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर 30 नवंबर तक वितरित किया जाएगा.

देवरिया के जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि शासन की मंशा है कि हर जरूरतमंद किसान को समय से गुणवत्तायुक्त बीज मिले, ताकि बुवाई में देरी न हो और उत्पादन पर इसका असर न पड़े. इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.