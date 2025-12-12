शहर की सरकार में महिलाएं निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका, वार्ड पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक के पदों पर मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण
झारखंड में होने वाली निकाय चुनाव में 50 फीसदी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं हैं.
रांची: शहर की सरकार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी. आने वाले समय में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में अधिकतम 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं.जाहिर तौर पर इस चुनाव में जीतकर आने वाली महिलाएं शहर की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. शहरी निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को हर हाल में 19 दिसंबर तक वार्डों के आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिए हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद कहते हैं कि वार्ड का आरक्षण का कार्य अंतिम चरण में है और जिलों से रिपोर्ट आ रही है. अब तक करीब 12 जिलों से रिपोर्ट आ चुकी है. प्रावधान के तहत शहरी निकाय चुनाव में प्रत्येक कोटि में महिलाओं के लिए अधिकतम 50% सीटें आरक्षित की गई हैं.
नगर निगम के नाम और वार्डों की संख्या
|नगर निगम का नाम
|वार्डों की संख्या
|रांची नगर निगम
|53
|आदित्यपुर नगर निगम
|35
|मेदिनीनगर नगर निगम
|35
|हजारीबाग नगर निगम
|36
नगर परिषद के नाम और वार्डों की संख्या
|नगर परिषद का नाम
|वार्डों की संख्या
|गढ़वा
|21
|चतरा
|22
|गिरिडीह
|32
|मधुपुर
|23
|साहिबगंज
|28
|पाकुड़
|20
|दुमका
|21
|मिहिजाम
|20
|फुसरो
|28
|रामगढ़
|32
|लोहरदगा
|23
|गुमला
|22
|सिमडेगा
|20
|चाईबासा
|25
|कपाली
|21
नगर पंचायत का नाम और वार्डों की संख्या
|नगर पंचायत का नाम
|वार्डों की संख्या
|नगर उंटारी
|17
|हुसैनाबाद
|16
|छतरपुर
|16
|लातेहार
|15
|गोड्डा
|23
|बरहरवा
|14
|राजमहल
|14
|बासुकीनाथ
|12
|जामताड़ा
|16
|चिरकुंडा
|22
|खूंटी
|19
|बुंडू
|13
|सरायकेला
|11
|चाकुलिया
|12
2024 के वोटर लिस्ट पर होगा मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले समय में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के अगस्त 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार पर ही मतदान कराने का निर्णय लिया है. जिला स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट को आधार बनाकर प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार वोटर लिस्ट विखंडन का कार्य पूर्ण हो चूका है.बहरहाल हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद चुनाव आयोग और राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को तैयार है.संभावना यह है कि सबकुछ ठीकठाक रहा तो नये साल में इसकी घोषणा हो जायेगी और फरवरी में मतदान संपन्न करा लिया जायेगा.
