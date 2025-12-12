ETV Bharat / state

शहर की सरकार में महिलाएं निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका, वार्ड पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक के पदों पर मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

झारखंड में होने वाली निकाय चुनाव में 50 फीसदी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं हैं.

निर्वाचन भवन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 5:25 PM IST

रांची: शहर की सरकार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी. आने वाले समय में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में अधिकतम 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं.जाहिर तौर पर इस चुनाव में जीतकर आने वाली महिलाएं शहर की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. शहरी निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को हर हाल में 19 दिसंबर तक वार्डों के आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद कहते हैं कि वार्ड का आरक्षण का कार्य अंतिम चरण में है और जिलों से रिपोर्ट आ रही है. अब तक करीब 12 जिलों से रिपोर्ट आ चुकी है. प्रावधान के तहत शहरी निकाय चुनाव में प्रत्येक कोटि में महिलाओं के लिए अधिकतम 50% सीटें आरक्षित की गई हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद का बयान (ETV Bharat)

नगर निगम के नाम और वार्डों की संख्या

नगर निगम का नामवार्डों की संख्या
रांची नगर निगम53
आदित्यपुर नगर निगम35
मेदिनीनगर नगर निगम35
हजारीबाग नगर निगम36



नगर परिषद के नाम और वार्डों की संख्या

नगर परिषद का नामवार्डों की संख्या
गढ़वा21
चतरा22
गिरिडीह32
मधुपुर23
साहिबगंज28
पाकुड़20
दुमका21
मिहिजाम20
फुसरो28
रामगढ़32
लोहरदगा23
गुमला22
सिमडेगा20
चाईबासा25
कपाली21

नगर पंचायत का नाम और वार्डों की संख्या

नगर पंचायत का नामवार्डों की संख्या
नगर उंटारी17
हुसैनाबाद16
छतरपुर16
लातेहार15
गोड्डा23
बरहरवा14
राजमहल14
बासुकीनाथ12
जामताड़ा16
चिरकुंडा22
खूंटी19
बुंडू13
सरायकेला11
चाकुलिया12



2024 के वोटर लिस्ट पर होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले समय में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के अगस्त 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार पर ही मतदान कराने का निर्णय लिया है. जिला स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट को आधार बनाकर प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार वोटर लिस्ट विखंडन का कार्य पूर्ण हो चूका है.बहरहाल हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद चुनाव आयोग और राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को तैयार है.संभावना यह है कि सबकुछ ठीकठाक रहा तो नये साल में इसकी घोषणा हो जायेगी और फरवरी में मतदान संपन्न करा लिया जायेगा.
