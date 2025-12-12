ETV Bharat / state

शहर की सरकार में महिलाएं निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका, वार्ड पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक के पदों पर मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

निर्वाचन भवन ( ETV Bharat )