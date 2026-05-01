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बिहार में ट्रैफिक चालान पर 50% की छूट, एकमुश्त फाइन जमा करने वालों को सम्राट सरकार का ऑफर

बिहार में लाखों गाड़ी मालिकों को सम्राट सरकार ने बड़ी राहत दी है. जानिए पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर कितनी मिलेगी छूट. पढ़ें

BIHAR TRAFFIC CHALLAN
बिहार में ट्रैफिक चालानों पर 50% तक छूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 1, 2026 at 9:09 AM IST

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पटना: बिहार सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए लंबित यातायात ई-चालानों के निपटान के लिए अहम निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026” को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत वाहन मालिक अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा मात्र 50 प्रतिशत राशि जमा कर आसानी से कर सकेंगे.

बिहार में ट्रैफिक चालान पर 50% की छूट : सरकार के इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. लंबे समय से लंबित चालानों के कारण परेशान लोगों को अब आधी राशि देकर अपने मामलों का समाधान करने का अवसर मिलेगा. इस योजना के लागू होते ही आम जनता में उत्साह देखा जा रहा है.

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बिहार में ट्रैफिक चालानों पर 50% तक छूट (ETV Bharat)

ई-चालानों पर यह छूट लागू होगी : योजना के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, वाहन बीमा नहीं होना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और अन्य संबंधित मामलों से जुड़े ई-चालानों पर यह छूट लागू होगी. इसके तहत लंबित चालानों का एकमुश्त निपटान कर वाहन मालिक कानूनी जटिलताओं से मुक्त हो सकेंगे.

किन नियमों के उल्लंघन पर मिलेगी रियायत, यहां जानिए:

  • लाल बत्ती यानी सिग्नल का उल्लंघन.
  • बिना सीट बेल्ट के कार ड्राइव करना.
  • वाहन की वैध सीमा खत्म होना.
  • बिना हेलमेट के बाइक चलाना.
  • ट्रिपल राइडिंग, खतरनाक ड्राइविंग.
  • दस्तावेज की कमी का उल्लंघन.
  • ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल.

साथ ही यातायात नियमों के अन्य उल्लंघन से संबंधित ई चालान.

लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा : विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों के मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा. इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा. सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी.

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पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर मिलेगी छूट (ETV Bharat)

न्यूनतम जुर्माना राशि भी निर्धारित : यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी. परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत ई-चालानों के लिए न्यूनतम जुर्माना राशि भी निर्धारित की है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल सके.

ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो : सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह बढ़ाना ही नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना भी है. अधिकारियों का कहना है कि ''इस योजना से लोग पुराने मामलों को निपटाकर भविष्य में नियमों का पालन करने के प्रति अधिक सजग होंगे.''

अब आधी राशि देकर ही मामला समाप्त : इस योजना से वाहन मालिकों को कई स्तर पर राहत मिलेगी. पहले जहां चालान की पूरी राशि जमा करनी पड़ती थी, अब आधी राशि देकर ही मामला समाप्त किया जा सकेगा. इसके साथ ही लंबित चालानों के कारण वाहन से संबंधित कार्यों जैसे रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी.

प्रशासनिक दबाव भी कम होगा : परिवहन विभाग के अनुसार, ''इस पहल से विभाग को भी बड़ा लाभ होगा. बड़ी संख्या में लंबित चालानों का त्वरित निपटान संभव होगा, जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और प्रशासनिक दबाव भी कम होगा. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें.''

राजस्व में बढ़ोतरी, लोगों को राहत- एक्सपर्ट : विशेषज्ञों प्रोफेसर बी एन प्रसाद का मानना है कि ''यह योजना सरकार और जनता दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी. जहां एक ओर लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को लंबित मामलों के समाधान के साथ राजस्व में बढ़ोतरी होगी.''

एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026, बिहार में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल पुराने मामलों का समाधान होगा, बल्कि यातायात नियमों के पालन की संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी.

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