भंडारे का प्रसाद खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार, उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत, अस्पताल में भर्ती
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भंडारे में परोसे गए भोजन के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा.
Published : October 6, 2026 at 8:38 AM IST
धौलपुर: दिहोली थाना क्षेत्र के मनीराम का पुरा गांव में सोमवार देर रात माखन दास बाबा मंदिर पर आयोजित भंडारे का भोजन खाने के बाद करीब 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. एक के बाद एक लोगों के बीमार होने से गांव में हड़कंप मच गया. प्रभावित लोगों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत सामने आई है. सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हुईं और एंबुलेंस के माध्यम से मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है.
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में मुख्य रूप से उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत सामने आई है. कुछ मरीजों का ब्लड प्रेशर भी प्रभावित हुआ था. सभी मरीजों का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है और फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. माखन दास बाबा मंदिर पर सोमवार देर शाम भंडारे का आयोजन किया गया था. भंडारे के लिए भोजन बाहर से तैयार करवाकर मंदिर परिसर में लाया गया था. रात करीब 9 बजे श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने भंडारे की प्रसादी ग्रहण की.
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भोजन करने के कुछ समय बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. शुरुआत में कुछ लोग बीमार हुए, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और प्रभावित लोगों की जांच कर उपचार शुरू किया. स्थिति को देखते हुए एंबुलेंस के माध्यम से गंभीर हालत वाले मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया.
रात में जिला अस्पताल पहुंचे मरीज: तबीयत बिगड़ने पर कुछ मरीजों को रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल लाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर तत्काल उपचार शुरू किया. जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में मोनिका पुत्री मुकेश 17, नीतम शर्मा पुत्री रामकुमार 19, शांतलु पुत्र पवन 15, शिखा पुत्री मुकेश 20, संदीप पुत्र रामसेवक 32, ललिता पुत्री मुकेश 38 और रामकुमार पुत्र होलीराम 48 सहित अन्य लोग शामिल हैं. कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों में भी उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.
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भोजन के नमूने लिए, फूड पॉइजनिंग की आशंका: घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. ग्रामीणों द्वारा भंडारे के भोजन से फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, बीमारी के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भंडारे में परोसे गए भोजन के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा.