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बिहार में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी

समारोह में मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि अचानक लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. पढ़ें खबर

FOOD POISONING IN GAYA
गया में फूड पॉइजनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 1:49 PM IST

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गयाजी:बिहार के गयाजी में एक तिलक समारोह की खुशियां उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गईं, जब तिलक समारोह का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग 50 से अधिक लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

तिलक समारोह में मचा हड़कंप : बताया जा रहा है कि जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत धाना बीघा गांव में रमेश दास के घर तिलक समारोह का आयोजन था. मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक-एक कर लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते करीब 50 लोग बीमार पड़ गए, जिससे खुशी के माहौल में चीख-पुकार मच गई.

फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मेहमान: चिकित्सकों के अनुसार, यह फूड पॉइजनिंग का मामला है. तिलक समारोह में बना खाना खाने के बाद लोगों की सेहत बिगड़ने लगी. स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को सूचित किया, जिसके बाद एंबुलेंस की मदद से बीमारों को अस्पताल पहुंचाया गया.

FOOD POISONING IN GAYA
अस्पताल पहुंचे लोग (ETV Bharat)

अस्पताल में युद्धस्तर पर इलाज: गुरूआ सीएचसी के प्रभारी डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मेडिकल टीम सक्रिय हो गईय कई लोगों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जबकि कुछ ने निजी क्लीनिकों में अपना इलाज कराया. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया.

पीड़ितों ने सुनाई आपबीती: इलाज करा रही पीड़िता सुनीता देवी ने बताया कि खाना खाने के कुछ ही देर बाद अचानक असहनीय पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे लोग काफी डर गए थे. हालांकि, समय पर इलाज मिलने से अब मरीजों को काफी राहत महसूस हो रही है.

"मैने तिलक समारोह में खाना खाने के बाद अचानक से पेट दर्द होने लगा, फिर उल्टी होने लगी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. हालांकि इलाज के बाद अब बेहतर महसूस कर रही हूं."- सुनीता देवी,पीड़िता

वर्तमान स्थिति और बीमारों की सूची: सीएचसी में तैनात डॉ. नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि वर्तमान में सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है. भर्ती होने वालों में 45 वर्षीय सुनीता देवी, 17 वर्षीय रोशन कुमार, 44 वर्षीय प्रेमनी देवी और 10 वर्षीय अंकुश कुमार समेत कुल 33 लोग सीएचसी में इलाजरत हैं. डॉक्टरों का कहना है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है.

अस्पताल प्रशासन सतर्क: घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. डॉक्टरों की टीम सभी मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही है. अधिकांश लोग प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर स्थिति में है. फिलहाल हालात नियंत्रण में है और प्रशासन ने खान-पान के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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