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बिहार में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी

गयाजी:बिहार के गयाजी में एक तिलक समारोह की खुशियां उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गईं, जब तिलक समारोह का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग 50 से अधिक लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

तिलक समारोह में मचा हड़कंप : बताया जा रहा है कि जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत धाना बीघा गांव में रमेश दास के घर तिलक समारोह का आयोजन था. मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक-एक कर लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते करीब 50 लोग बीमार पड़ गए, जिससे खुशी के माहौल में चीख-पुकार मच गई.

फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मेहमान: चिकित्सकों के अनुसार, यह फूड पॉइजनिंग का मामला है. तिलक समारोह में बना खाना खाने के बाद लोगों की सेहत बिगड़ने लगी. स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को सूचित किया, जिसके बाद एंबुलेंस की मदद से बीमारों को अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल पहुंचे लोग (ETV Bharat)

अस्पताल में युद्धस्तर पर इलाज: गुरूआ सीएचसी के प्रभारी डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मेडिकल टीम सक्रिय हो गईय कई लोगों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जबकि कुछ ने निजी क्लीनिकों में अपना इलाज कराया. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया.