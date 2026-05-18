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वाराणसी में स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म अवार्डी को गृहकर, सीवर, जलकर में 50 फीसदी की राहत

वाराणसी नगर निगम दे रहा कई करों में छूट. ( ईटीवी भारत )

नगर निगम 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर व सीवर कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट दे रहा. (ईटीवी भारत)

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के मुताबिक, दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता (दिव्यांगता) वाले भवन स्वामियों का टैक्स पूरी तरह से (100 फीसदी) माफ कर दिया गया है. हालांकि, इस पूर्ण माफी का लाभ उठाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

दो फर्मों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 7 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया. (ईटीवी भारत)

नगर निगम 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर व सीवर कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट दे रहा है. वहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का ऑनलाइन टैक्स करने वाले भवन स्वामियों को दो प्रतिशत की अतिरिक्त यानी 12 प्रतिशत की छूट मिल रही है.

स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म अवॉर्डी नागरिकों को गृहकर, सीवर कर एवं जल कर में 50 प्रतिशत की विशेष छूट. (ईटीवी भारत)

वहीं, दूसरी ओर विकास कार्यों में लापरवाही बरतने और घटिया निर्माण करने वाली दो फर्मों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने सात लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म अवार्डी नागरिकों को गृहकर, सीवर कर एवं जल कर में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है.

वाराणसी में दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले भवन स्वामियों का टैक्स माफ़. (ईटीवी भारत)

दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले भवन स्वामियों का टैक्स पूरी तरह से (100 फीसदी) माफ कर दिया गया है.

वाराणसी : नगर निगम वाराणसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स भुगतान पर भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 जुलाई तक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को अधिकतम 12 प्रतिशत तक की छूट देेने का ऐलान किया है.

ऑफर का लाभ उठा रही वाराणसी की जनता

नगर निगम के मुताबिक, देश और समाज के लिए विशेष योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म अवार्डी नागरिकों को भी सम्मान देते हुए गृहकर, सीवर कर एवं जल कर में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है.

वाराणसी नगर निगम दे रहा टैक्स में छूट. (ईटीवी भारत)

निगम के इस छूट वाले ऑफर का जनता जमकर लाभ उठा रही है. अब तक शहर के कुल 14,294 भवन स्वामियों ने 7.65 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कर दिया है. इसमें से 8,944 भवन स्वामियों ने छूट का सीधा लाभ लेते हुए कुल 3.80 करोड़ रुपये राजकोष में जमा किए हैं.

टैक्स जमा करने वालों में 5,350 भवन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम का उपयोग किया है.

वाराणसी नगर निगम में टैक्स में गृहकर, सीवर कर एवं जल कर में छूट. (ईटीवी भारत)

शहर के करीब 2.33 लाख भवन स्वामियों को मिल रही छूट

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि, कार्यकारिणी की मंजूरी के बाद, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7 मई से 15 जुलाई तक शहर के करीब 2.33 लाख भवन स्वामियों को इस छूट का लाभ दिया जा रहा है. वहीं, जिन जागरूक नागरिकों ने 1 अप्रैल से 6 मई के बीच ही अपना टैक्स जमा कर दिया था, उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है.

ऐसे भवन स्वामियों की छूट की राशि को अगले वित्तीय वर्ष के टैक्स में समायोजित कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अपनी छूट की रकम को लेकर चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. निगम ने इस बार सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए कई संवेदनशील निर्णय भी लिए हैं.

फर्म पर तत्काल पांच लाख का जुर्माना लगाने के दिए निर्देश

वहीं, दूसरी ओर नगर निगम ने शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया है. इस क्रम में विकास कार्यों में लापरवाही और घटिया निर्माण को लेकर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने संबंधित दो फर्मों पर कुल सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

नगर आयुक्त रविवार को सबसे पहले बड़ा लालपुर स्थित निर्माणाधीन सीनियर केयर सेंटर का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे. वहां चल रहे निर्माण कार्यों की गति बेहद धीमी पाई गई. जब उन्होंने काम की गुणवत्ता की जांच की, तो वह भी मानक के विपरीत (खराब) मिली.

इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यदायी फर्म को तत्काल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए.

सरकारी धन का दुरुपयोग किसी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त

नगर आयुक्त पांडेपुर-पंचकोशी मार्ग पर बन रहे सारनाथ जोन कार्यालय के भवन का जायजा लेने पहुंचे. यहां ठेकेदार की लापरवाही सामने दिखी. कार्य शुरू हुए छह महीने से अधिक का समय बीत चुका था, लेकिन मौके पर मात्र आधा-अधूरा बेसमेंट ही बनाया गया था.

यही नहीं, निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री की गुणवत्ता भी बेहद घटिया थी. कार्य में इस शिथिलता और घटिया मैटेरियल के लिए नगर आयुक्त ने संबंधित फर्म पर दो लाख रुपये का अर्थदंड ठोक दिया. उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि सरकारी धन का दुरुपयोग और गुणवत्ता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.