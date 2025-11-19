ETV Bharat / state

आंध्रप्रदेश में 50 माओवादी गिरफ्तार, सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के निवासी

आंध्रप्रदेश के 5 जिलों से माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है.

MAOISTS ARRESTS ANDHRA PRADESH
माओवादी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
बस्तर: नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है. मंगलवार को दुर्दांत नक्सली माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी को आंध्रप्रदेश में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया. वहीं आंध्रप्रदेश पुलिस ने 50 माओवादी को गिरफ्तार भी किया है.

आंध्र के 5 जिलों में नक्सल ऑपरेशन: आंध्रप्रदेश राज्य के 5 जिलों से माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से 28, सुकमा जिले से 21 और नारायणपुर जिले से 1 माओवादी शामिल है. गिरफ्तार माओवादियों में 03 SZCM मेम्बर लखमा, मदन्ना और सोढ़ी मनीला शामिल हैं. वहीं 5 DVCM, 19 ACM मेम्बर, 23 PM ( पार्टी मेम्बर) शामिल हैं.

गिरफ्तार नक्सलियों से कैश और हथियार बरामद: गिरफ्तार माओवादियों के कब्जे से 25 लाख रुपये नकद बरामद हुआ है. वहीं एके 47-1, रायफल-2, पिस्टल-1 व बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है.

पिछले दो महीने से कार्रवाई जारी थी. सही समय का इंतजार किया गया. उसके बाद कार्रवाई की गई -महेश प्रसाद लड्डा, ADG इंटेलीजेंट्स विजयवाड़ा

पूर्व नक्सली की अपील: इधर एनकाउंटर में माओवादी माड़वी हिड़मा के मारे जाने के बाद पूर्व सेंट्रल कमेटी मेम्बर माओवादी अभय उर्फ वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि लगातार नक्सल संगठन के साथी मारे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हथियार लेकर लड़ाई लड़ना संभव नहीं है. बदलते परिस्थितियों के आधार पर जनता के बीच संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लड़ने की जरूरत है. पूर्व माओवादी ने सभी नक्सलियों से समय रहते हथियार छोड़ने की अपील की.

