बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को झटका, अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 50 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा

दरभंगा में टिकट वितरण में उपेक्षा से नाराज राजद के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 50 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है.

Bihar Election 2025
इस्तीफे के साथ कार्यकर्ता (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 22, 2025 at 5:55 PM IST

3 Min Read
दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में टिकट वितरण को लेकर असंतोष चरम पर पहुंच गया है. पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े 50 नेताओं ने उपेक्षा और पक्षपात के आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया. इस घटना ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नाराज नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप: दरभंगा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने वाले नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित शीर्ष नेतृत्व पर आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया. प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कुमार गौरव ने कहा कि कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाते हैं लेकिन टिकट वितरण में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है.

इस्तीफा देने के बाद राजद नेता (ईटीवी भारत)

"हम अति पिछड़ा समाज वर्षों से राजद के लिए खून-पसीना बहाते रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण में इस समाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया. अब पार्टी में विचारधारा का स्थान चापलूसी और आर्थिक ताकत ने ले लिया है."- डॉ. कुमार गौरव, प्रदेश अध्यक्ष, राजद अति पिछड़ा

प्रमुख नेताओं की सूची और बयान: इस्तीफा देने वालों में भोला सहनी (प्रदेश महासचिव व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष), कुमार गौरव (प्रदेश उपाध्यक्ष), गोपाल लाल देव (प्रधान महासचिव), श्याम सुंदर कामत (जिला महासचिव), सुशील सहनी (प्रदेश सचिव) सहित जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, कई प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं.

"पार्टी में समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार टूट रहा है. यह असंतोष आगामी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सीधा असर डालेगा. अब हम सम्मानजनक राजनीति करेंगे, न कि अपमानजनक समझौते."- भोला सहनी, प्रदेश महासचिव व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष

चुनावी रणनीति पर संकट: नाराज नेताओं का आरोप है कि टिकट बंटवारे में व्यक्ति-विशेष की चापलूसी को प्राथमिकता दी गई, जिससे अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं में व्यापक निराशा फैल गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्टी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, तो ग्रामीण स्तर पर वोटर बेस कमजोर हो सकता है.

अन्य पार्टियों में भी हो चुकी है बगावत की घटनाएं: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर अन्य दलों में भी बगावत की खबरें सामने आई हैं. जनता दल यूनाइटेड में दरभंगा और मधुबनी जिले में 20 से अधिक नेताओं ने टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया. वहीं, वैशाली और सीतामढ़ी में 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पक्षपात का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दिया. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में भी असंतोष दिखा. समस्तीपुर में 8 पदाधिकारियों ने चिराग पासवान के फैसले पर नाराजगी जताई.

