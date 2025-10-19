ETV Bharat / state

भोजपुर में वाहन चेकिंग में कार से 50 लाख रुपये जब्त, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी कार्रवाई

भोजपुर पुलिस की कार्रवाई ( Bhojpur Police )

भोजपुर: विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में चल रही सघन वाहन जांच अभियान के दौरान शुक्रवार की शाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. नगर थाना क्षेत्र के गांगी स्थित एसएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान एक बाइक चालक से करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद किया है. आयकर विभाग कर रही जांच: पुलिस के अनुसार बरामद रकम एक हार्डवेयर व्यवसायी की बताई जा रही है. फिलहाल आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. भोजपुर एसपी राज ने बताया कि गांगी एसएसटी टीम और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नियमित जांच अभियान चला रही थी. उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. "बरामद रकम के स्रोत और उपयोग की दिशा में आयकर विभाग द्वारा गहन जांच की जा रही है. चुनाव के दौरान अवैध धन के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा." -राज, एसपी, भोजपुर