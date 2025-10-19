ETV Bharat / state

भोजपुर में वाहन चेकिंग में कार से 50 लाख रुपये जब्त, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी कार्रवाई

बिहार चुनाव को देखते हुए पुलिस सख्त है. इसी कड़ी में भोजपुर पुलिस ने एक कार से 50 लाख रुपये जब्त की है.

Published : October 19, 2025 at 8:12 AM IST

भोजपुर: विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में चल रही सघन वाहन जांच अभियान के दौरान शुक्रवार की शाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. नगर थाना क्षेत्र के गांगी स्थित एसएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान एक बाइक चालक से करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद किया है.

आयकर विभाग कर रही जांच: पुलिस के अनुसार बरामद रकम एक हार्डवेयर व्यवसायी की बताई जा रही है. फिलहाल आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. भोजपुर एसपी राज ने बताया कि गांगी एसएसटी टीम और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नियमित जांच अभियान चला रही थी. उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई.

"बरामद रकम के स्रोत और उपयोग की दिशा में आयकर विभाग द्वारा गहन जांच की जा रही है. चुनाव के दौरान अवैध धन के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा." -राज, एसपी, भोजपुर

वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई: पुलिस के अनुसार SST चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका गया, जिसकी पहचान दीपक कुमार, पिता स्व. कमेंद्र सिंह, थाना कोईलवर निवासी के रूप में हुई. वाहन और उसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 50 लाख रुपये बरामद किए गए. पूछने पर उसने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.

एफएसटी क्या है? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए FST का गठन किया जाता है. चुनाव के दौरान इस टीम की भूमिका अहम होती है. आचार संहिता के उल्लंघन और व्यय लेखा नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. यह टीम नकदी लेनदेन, तस्करी, असमाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखती है.

