ETV Bharat / state

यूपी में 50 IPS अफसरों का प्रमोशन; लखनऊ और अयोध्या रेंज के IG बने ADG, देखिये पूरी LIST

आईपीएस अधिकारी ​तरुण गाबा, ​प्रवीण कुमार, ​आशुतोष कुमार को एडीजी के पद पर मिला प्रमोशन.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : शासन की ओर से बुधवार को तीन आईजी समेत 50 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन किया गया है. 2001 बैच के आईपीएस अफसरों को आईजी से एडीजी पद पर प्रमोशन दिया गया है. शासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक, ​2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ​तरुण गाबा (आईजी रेंज, लखनऊ), ​प्रवीण कुमार (आईजी रेंज, अयोध्या), ​आशुतोष कुमार (ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, कानपुर) को आईजी (IG) से एडीजी (ADG) के पद पर प्रोन्नत किया गया है.

इसके अलावा ​2008 बैच के छह आईपीएस अधिकारी ​किरण एस, आनंद सुरेश राव कुलकर्णी, एन कोलांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा और डॉ. अखिलेश कुमार निगम को आईजी (IG) रैंक में प्रमोशन मिला है.

इसके अलावा 2012 बैच के 13 IPS अधिकारियों ​विपिन टांडा (एसएसपी, मेरठ), ​आशीष तिवारी (एसएसपी, सहारनपुर), ​राज करन नैय्यर (एसएसपी, गोरखपुर), ​संकल्प शर्मा (एसएसपी, लखीमपुर खीरी), अभिषेक यादव (एसपी, पीलीभीत), ​सोमेन वर्मा (एसपी, मिर्जापुर), विजय ढुल, घुले सुशील चंद्रभान, सचींद्र पटेल, प्रताप गोपेंद्र यादव, यमुना प्रसाद, संतोष कुमार मिश्रा और हेमराज मीणा को डीआईजी के पद पर प्रोन्नति दी गई है.



​2013 बैच के 28 आईपीएस अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है. इसमें अनुराग आर्य, डा. अभिषेक महाजन, आशीष श्रीवास्तव, ख्याति गर्ग, डा. गौरव ग्रोवर, आकाश तोमर, डा. सतीश कुमार, यशवीर सिंह, अमित कुमार-।, सिद्धार्थ शंकर मीना, गणेश प्रसाद साहा, कुंवर अनुपम सिंह, डा. अनिल कुमार पाण्डेय, देवेश कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार शुक्ला, नरेन्द्र कुमार सिंह, नित्यानन्द राय, श्याम नरायण सिंह, डा. बृजेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार दीक्षित, उदय शंकर सिंह, राजेश द्विवेदी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, जय प्रकाश सिंह, दिनेश त्रिपाठी, त्रिभुवन सिंह, राम सेवक गौतम, अजीत कुमार सिन्हा शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी में 23 ट्रेनी IPS अफसरों को फील्ड में उतारा; पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश, सभी 2023 और 2024 बैच के

TAGGED:

50 IPS OFFICERS PROMOTED
50 IPS OFFICERS
IPS OFFICERS IN UP
UP NEWS
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.