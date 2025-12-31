ETV Bharat / state

यूपी में 50 IPS अफसरों का प्रमोशन; लखनऊ और अयोध्या रेंज के IG बने ADG, देखिये पूरी LIST

लखनऊ : शासन की ओर से बुधवार को तीन आईजी समेत 50 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन किया गया है. 2001 बैच के आईपीएस अफसरों को आईजी से एडीजी पद पर प्रमोशन दिया गया है. शासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक, ​2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ​तरुण गाबा (आईजी रेंज, लखनऊ), ​प्रवीण कुमार (आईजी रेंज, अयोध्या), ​आशुतोष कुमार (ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, कानपुर) को आईजी (IG) से एडीजी (ADG) के पद पर प्रोन्नत किया गया है.

इसके अलावा ​2008 बैच के छह आईपीएस अधिकारी ​किरण एस, आनंद सुरेश राव कुलकर्णी, एन कोलांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा और डॉ. अखिलेश कुमार निगम को आईजी (IG) रैंक में प्रमोशन मिला है.