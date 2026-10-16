ETV Bharat / state

दशहरा पर 50 फीट के रावण और 45-45 फीट के कुंभकरण-मेघनाथ का होगा दहन

Etv Bharat ( Etv Bharat )

मसौढ़ी: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 40 वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस बार भी मसौढ़ी श्री काली पूजा समिति (रावण वध कमेटी) की ओर से भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में तैयारी जोर-शोर से चल रही है.

पचास फीट ऊंचे रावण समेत तीनों पुतले तैयार