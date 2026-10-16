दशहरा पर 50 फीट के रावण और 45-45 फीट के कुंभकरण-मेघनाथ का होगा दहन
मसौढ़ी में भव्य रावण दहन के लिए 50 फीट का रावण और 45-45 फीट का कुंभकरण और मेघनाथ का पुतला तैयार. रिपोर्ट- शशि तुल्सयान
Published : October 16, 2026 at 2:53 PM IST
मसौढ़ी: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 40 वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस बार भी मसौढ़ी श्री काली पूजा समिति (रावण वध कमेटी) की ओर से भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में तैयारी जोर-शोर से चल रही है.
पचास फीट ऊंचे रावण समेत तीनों पुतले तैयार
इस साल गांधी मैदान में 50 फीट ऊंचा रावण तथा 45-45 फीट ऊंचे कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं. पुतला निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है. युवा दिन-रात जुटे हुए हैं. संभावित बारिश और आंधी को देखते हुए पुतलों को मजबूती से खड़ा करने की विशेष व्यवस्था की गई है.
शहर में निकलेगी भगवान राम की भव्य झांकी
कार्यक्रम के अनुसार विजयादशमी के दिन पूरे शहर में भगवान सीताराम की भव्य झांकी निकाली जाएगी. झांकी शहर का भ्रमण करते हुए शाम चार बजे तक गांधी मैदान पहुंचेगी. इसके बाद लंका दहन और रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम संपन्न होगा.
35 हजार की भीड़ का अनुमान
हर वर्ष की तरह इस बार भी तीस से पैंतीस हजार लोगों के उमड़ने की संभावना है. भीड़ नियंत्रण को लेकर अनुमंडल प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है. गांधी मैदान में छह जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं तथा पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है. वॉच टावर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं.
कमेटी पदाधिकारियों ने बताई तैयारियां
रावण वध कमेटी के सचिव नरेश सिंह ने बताया कि पिछले चालीस वर्षों से यह कार्यक्रम निरंतर हो रहा है. कार्यक्रम से पहले राम-लक्ष्मण-सीता की झांकी निकाली जाती है और तीस हजार से अधिक भीड़ उमड़ती है. महासचिव अश्वनी ने कहा कि "आंधी-पानी को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है और निर्माण कार्य अंतिम चरण में है."
"कार्यक्रम से पहले पूरे शहर में राम, लक्ष्मण और सीता का झांकी निकाली जाती है. उसके बाद गांधी मैदान में कार्यक्रम होता है, जहां 30 हजार से अधिक भीड़ उमड़ती है."- नरेश सिंह, सचिव, रावण वध कमेटी
प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम
अनुमंडल पदाधिकारी धनराज कुमार ने बताया कि गांधी मैदान में हर साल हजारों की भीड़ जमा होती है. सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए पुलिस व मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. ड्रॉप गेट, वॉच टावर, सीसीटीवी और ट्रैफिक रूट प्लान सभी तैयार कर लिए गए हैं.
"गांधी मैदान मसौढ़ी में रावण दहन को लेकर भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी तैयारी पूरी है."-धनराज कुमार, एसडीएम, मसौढ़ी
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