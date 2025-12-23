ETV Bharat / state

नए साल में अलवर में दौड़ेंगी 50 ई-बसें, प्रदूषण व ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात

लंबे समय से कवायद: अलवर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन की कवायद लंबे समय से चल रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी. पिछले दिनों प्रशासन ने निगम, यूआईटी एवं रूडसिको के सहयोग से सिटी ट्रांसपोर्टेशन का प्रस्ताव फिर तैयार कराया. इसमें ई-बसों के संचालन पर जोर दिया. इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल गई. अब पीएम योजना के तहत रूडसिको 50 ई-बसें अलवर प्रशासन को मुहैया कराएगा.

निगम होगा नोडल एजेंसी: नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि अलवर शहर में पीएम योजना के तहत 50 ई-बसों का संचालन किया जाएगा. ये ई-बसें अलवर एवं एनसीआर में बिगड़ते पर्यावरण में सुधार के लिए चलाई जा रही हैं. ये सभी इलेक्ट्रिक बसें होंगी. इनके चार्जिंग स्टेशन के लिए शहर के समीप बहाला में काम चल रहा है. निगम का प्रयास आगामी दो महीनों में ई-बसों का संचालन शुरू करने का है. निगम क्षेत्र में ई-बसों के संचालन के रूट तैयार करा दिए हैं. बसों का कलर व पेटर्न फाइनल हो चुका. जल्द ये ई-बसें अलवर को मिलेंगी. नगर निगम नोडल एजेंसी रहेगा और ई-बसों का संचालन कराएगा. सिविल वर्क रूडसिको (राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) करा रहा है.

अलवर: नया साल 2026 अलवर के लिए खास सौगात लाएगा. इस साल अलवर शहर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा. नगर निगम 50 ई-बसें संचालित करेगा. अलवर शहर में पहली बार सिटी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि आम व्यक्ति को शहर में आने-जाने के लिए सस्ती दर पर यातायात सुविधा मिल सकेगी. सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूआईटी ने शहर के नजदीक बहाला में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन आवंटन कर दी. नगर निगम ने ई-बसों के संचालन की तैयारी शुरू की. संभवतया अलवर शहर की सड़कों पर तीन-चार महीनों में ई-बसें दौड़ती दिखेंगी.

शहर में 30 स्टॉपेज: नगर निगम अलवर शहर में ई-बसों का संचालन करेगा. ये ई-बसें अलवर शहर में बनाए 30 बस स्टॉपेज पर रूकेंगी. इससे अलवर शहरवासियों एवं बाहर से आने वाले लोगों के लिए पहली बार बड़े शहरों की तर्ज पर सिटी बसों की सुविधा मिल सकेगी. प्रदेश एवं एनसीआर के प्रमुख शहरों में शामिल होने के बाद भी अभी तक अलवर में सिटी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं थी. इस कारण शहरवासियों एवं बाहरी लोगों को आने-जाने के लिए स्वयं या किराए पर वाहन लेने पड़ते थे. इससे शहर में ज्यादा संख्या में वाहनों का संचालन होने से प्रदूषण बढ़ने लगा था. बड़ी राशि भी खर्च करनी पड़ती थी. शहर में प्रदूषण घटाने के लिए प्रशासन ने सिटी ट्रांसपोर्टेशन में 50 ई-बसों के संचालन का निर्णय लिया. इससे निजी वाहनों के प्रयोग में कमी आने प्रदूषण में भी कमी आ सकेगी.

इन 9 मार्गों पर चलेंगी बसें: 50 ई-बसें शहर के 9 प्रमुख मार्गों पर चलाएंगे. इनमें बगड़ तिराहा-प्रतापबंध मार्ग, सूर्यनगर मोड़-चिकानी, सूर्यनगर-हनुमान सर्किल, हनुमान सर्किल-दादर, सूर्यनगर-उमरैण और हनुमान सर्किल-उमरैण मार्ग शामिल हैं. रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी ये बसें सवारियां लेंगी. इन ई-बसों का संचालन हर 5 से 10 मिनट के अंतराल पर होगा. 9 प्रमुख मार्गों पर ई-बसों के संचालन में अलवर शहर के ज्यादातर प्रमुख बाजार व स्थान शामिल हो सकेंगे. इससे लोगों को प्रमुख सरकारी कार्यालयों, बाजार, पार्क एवं रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मिनी सचिवालय आदि स्थानों पर जाने के लिए निजी वाहनों की आवश्यकता नहीं होगी.

प्रदूषण में आएगी कमी: शहर में ई-बसों के संचालन से वाहनों के शोर एवं प्रदूषण में काफी कमी आएगी. कारण है कि ई-बसों के संचालन से प्रदूषण नहीं होता. इनके संचालन से पेट्रोल व डीजल से चलने वाले निजी वाहनों के प्रयोग में कमी आने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी. इसका सीधा लाभ अलवर शहर के लोगों को मिलेगा. कुछ साल से अलवर शहर एवं भिवाड़ी में प्रदूषण बढ़ रहा है. शहर में एक्यूआई कई बार 200 से 250 पार पहुंचने लगा. भिवाड़ी में एक्यूआई 400 पार पहुंचने लगा है. अलवर एवं भिवाड़ी में प्रदूषण समस्या के निराकरण के लिए लंबे समय से सिटी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी. इसमें आधुनिक तकनीक की प्रदूषण रहित बसों का संचालन जरूरी था. शहरवासियों की यह मांग वर्ष 2026 में पूरी होने की उम्मीद जगी है.

